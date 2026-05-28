Težave pri Stevanoviću? Zapustilo ga je več članov, tudi občinski svetnik

Stranka Resnica je po podpori mandatarju Janezu Janši očitno razočarala del svojega članstva. Po neuradnih informacijah s terena, piše časnik Delo, so nekateri člani nezadovoljni z delovanjem znotraj stranke, kjer vse niti v rokah drži predsednik Zoran Stevanović, zato naj bi se zvrstilo več izstopov. Med njimi je idrijski občinski svetnik Simon Permozer, ki je javno naznanil izstop iz stranke. Kot razlog je navedel prevelik razkorak med svojimi vrednotami in načinom delovanja stranke in dodal, da v politiki obstajajo ljudje, ki zaradi lastne koristi izgubijo pogum in izdajo svoja načela, podrobneje pa odločitve ni želel komentirati, saj ne želi »prati umazanega perila v javnosti«.

Permozer, ki je leta 2022 na listi Resnice prejel svetniški mandat, bo do jesenskih lokalnih volitev deloval kot neodvisni svetnik, nato pa namerava s somišljeniki nastopiti z novo lokalno listo. Po neuradnih podatkih njegov odhod na Idrijskem ni osamljen primer, stranka Resnica pa na Delova novinarska vprašanja o številu in razlogih za izstope članov za zdaj še ni odgovorila. Da stranka izgublja podporo, kažejo tudi zadnji javnomnenjski podatki. Po majski anketi Mediane za delo je Resnica zabeležila padec podpore, saj je z aprilskih 4,9 odstotka zdrsnila na 3,4 odstotka.