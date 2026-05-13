Kaj se dogaja v UKC Ljubljana? Prenovljene prostore oddelka za nefrologijo odprli pred volitvami, zdaj pa niso v uporabi

Skoraj dva meseca po slavnostnem odprtju prenovljenega dela oddelka za nefrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana prostori še vedno niso v uporabi, poroča 24ur. Oddelek so odprli 17. marca, le nekaj dni pred volitvami, ob prisotnosti vodstva bolnišnice in predsednika vlade Roberta Goloba. Takrat so predstavili prvi del prenovljenega osmega nadstropja in napovedali bistveno boljše pogoje za bolnike ter zdravstveno osebje.

Prostore so slovesno otvorili tik pred volitvami. FOTO: Instagram

Na oddelku zdravijo najbolj ranljive bolnike, med drugim dializne bolnike in bolnike po presaditvi ledvic. Vodstvo bolnišnice je ob odprtju poudarjalo, da prenova prinaša sodobne standarde bivanja, med drugim sobe z lastnimi kopalnicami, več prostora in boljše prezračevanje. Kljub temu na oddelku danes še vedno ni pacientov. Po neuradnih informacijah naj bi bili prostori za namen odprtja opremljeni zgolj začasno, nato pa naj bi del opreme ponovno umaknili. Med drugim naj bi bile bolniške postelje izposojene iz diagnostično-terapevtskega servisa in po dogodku vrnjene, podobno pa naj bi bilo tudi s televizijami, ki naj bi jih po slovesnosti odstranili.

Selitve načrtovane šele v prihodnjih tednih

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so pisno pojasnili, da so bile sobe ob odprtju opremljene v skladu s predvidenimi standardi, vendar da je bila oprema med prenovo začasno premeščena. Televizije so, kot navajajo, do začetka uporabe shranjene, da bi preprečili poškodbe ali odtujitve. Poudarjajo, da oddelek še ni pripravljen za sprejem bolnikov, saj še potekajo tehnični pregledi in meritve, ki so nujni za varno delovanje. Gre za preverjanje vodovodnega sistema, električnih inštalacij ter medicinskih plinov. Šele po zaključku teh postopkov in pridobitvi vseh potrebnih soglasij bodo lahko začeli selitve.

Po navedbah bolnišnice naj bi se selitve oddelkov, od druge kleti do devetega nadstropja, začele predvidoma junija, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za varno in kakovostno obravnavo pacientov. Prenova nefrološkega oddelka je bila predstavljena kot pomemben del izboljšav zdravstvene infrastrukture, vendar dejstvo ostaja, da novi prostori tudi skoraj dva meseca po odprtju še vedno niso v uporabi.