TEŽAVE

Kaj se dogaja v UKC Ljubljana? Še trije ortopedi dali odpoved

Vsi trije ortopedi dodatno delajo tudi v zasebni kliniki MD Medicina.
FOTO: Leon Vidic/delo
STA, M. U.
 7. 1. 2026 | 19:41
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prejeli odpovedi treh ortopedov, in sicer dve decembra in eno januarja. Ko so sporočili, to ne bo vplivalo na izvajanje programa na ortopedski kliniki. Trenutno delo poteka skladno s programom, v prihodnje pa bodo zagotovili, da bodo »vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene«.

Po poročanju portala Nova24TV z oddelka za artroskopijo in poškodbe pri športu ortopedske klinike odhajajo Oskar Zupanc, Klemen Stražar in Uroš Meglič, na oddelku pa naj bi po njihovih navedbah ostala le dva ortopeda. Na oddelku se sicer ukvarjajo z endoprotetiko velikih sklepov (kolka, kolena, rame, komolca, gležnja), rekonstrukcijskimi posegi kolena, komolca, rame ter rekonstrukcijskimi posegi na gležnju in stopalu.

Vsi trije ortopedi dodatno delajo tudi v zasebni kliniki MD Medicina, je poročal Radio Slovenija.

Zdravniki naj bi odpovedi podali zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri zdravniki od 21. maja ne bi smeli več delati pri čistih zasebniki. A je ustavno sodišče odločilo, da je ta člen neustaven, tako da bodo lahko pri zasebnikih delali še naprej. Za to bodo sicer morali pridobiti soglasje delodajalca.

ZADNJE NOVICE
19:38
Lifestyle  |  Stil
PRETEKLOST

Kaj je retroaktivno ljubosumje in kako ga premagati

Povejte, kako se počutite, in ne iščite podrobnosti, ki bi vam lahko še dodatno otežile položaj.
7. 1. 2026 | 19:38
19:35
Bulvar  |  Domači trači
ŠALA ALI RESNICA?

Poglejte, kako so se na radiu pošalili z Urško Klakočar Zupančič: Golob jima ni niti čestital?!

Čestitk naj bi bilo menda ogromno — a voditelja je zanimalo nekaj, kar zveni kot tipična radijska šala ...
7. 1. 2026 | 19:35
19:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Drzna tatvina v Šiški: 21-letni Hrvat s »prirejeno vrečko« mimo blagajne

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
7. 1. 2026 | 19:30
19:18
Novice  |  Svet
VSE BOLJ NAPETO

Napetosti zaradi Grenlandije vse večje! Danska vojska ima pripravljen odgovor, če bi se začela Trumpova invazija

Sporočila iz Washingtona in odziv iz Københavna so vzbudila zaskrbljenost.
7. 1. 2026 | 19:18
18:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Umrl je otrok! Tragedija se je zgodila v Šmartnem pri Litiji

45-letni voznik tovornega vozila je pri vzvratni vožnji trčil v otroka. Ta se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.
7. 1. 2026 | 18:36
18:14
Novice  |  Slovenija
ORANŽNO OPOZORILO

Vrag vzel šalo! Arso svari: Četrtkovo jutro bo zelo mrzlo, šlo bo do -20

V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo.
7. 1. 2026 | 18:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
