Kaj se dogaja z ljubljansko Dramo? Pred razpadajočim objektom so se zbrali igralci (FOTO)

Kot je na novinarski konferenci, ki so jo poimenovali Zbor za Dramo, spomnila ravnateljica Ivana Djilas, danes teče 705. dan delovanja Drame v začasnih prostorih na Litostrojski 56. Opozorila je, da bi, če bi s prenovo poslopja Drame pričeli jutri, zanjo potrebovali najmanj tri leta, sami pa niso še niti blizu pridobitvi gradbenega dovoljenja. S situacijo so se nekako sprijaznili in obdobje, ki traja že dve in bo verjetno trajalo vsaj še pet let, poimenovali Drama v eksilu.

Cankarjeva satira ZA NARODOV BLAGOR, Ljubljana 20. maj 2026 FOTO: Matej Družnik

Da se obnova še ni začela, je na svojem Instagramu poudarila tudi igralka Ana Horvat Dolinar, ki je objavila tudi fotografijo razpadajočega objekta, ki čaka na boljše dni.

»Drama se ruši, zgradili bodo novo zgradbo, verjetno bo trajalo kar nekaj let, do takrat pa se bomo videvali na novi lokaciji v Litostroju. In mogoče v redni službi nove Drame tudi zares ne bom dočakala,« je leta 2024 zapisala igralka Zvezdana Mlakar in mogoče je imela celo prav.

Ob razgrnitvi sezone so novinarjem predali tudi Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnostih na projektu Celostna prenova SNG Drama Ljubljana (2013-2026) s primerjavo variant A, B in C. Igralec in nekdanji ravnatelj Drame Igor Samobor je ob tem izpostavil, da vsa leta nikoli ni bilo sredstev za večje posege v Drami, saj so ves čas poslušali, naj počakajo na celovito prenovo, ki pa je očitno še ne bo.