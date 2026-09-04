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NEVARNOST NAD LJUBLJANSKIM KLINIČNIM CENTROM

Kaj se je dogajalo nad heliportom UKC Ljubljana? Incident je sprožil alarm

Avgusta se je med reševalno intervencijo zgodilo nekaj, kar bi lahko imelo zelo resne posledice. V UKC Ljubljana opozarjajo, da podobnih dogodkov ni malo.
Med eno od intervencij je avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. FOTO: Ljubo Vukelič
Med eno od intervencij je avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. FOTO: Ljubo Vukelič
STA, A. G.
 4. 9. 2026 | 11:43
 4. 9. 2026 | 11:43
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V zračno območje heliporta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi heliport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju heliporta nekaj na leto.

Kaj se je zgodilo na nebu nad UKC? 

Več o incidentu z dronom oz. brezpilotnim zrakoplovom ter o nevarnosti takega početja bodo na UKC Ljubljana pojasnili v torkovi izjavi za javnost, kjer bodo predstavili tudi ukrepe, ki jih načrtujejo. »Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi,« so pojasnili v vabilu na torkovo izjavo. Kot so navedli, so dogodek prijavili pristojni Agenciji za civilno letalstvo in policiji. Pojasnila policije STA še čaka. Na UKC Ljubljana so ob tem opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.

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