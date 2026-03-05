Kaj se je v resnici zgodilo na radiu, kjer dela Avdić? Imamo odgovor

Komercialna radijska postaja Radio 1 je včeraj doživela obsežne tehnične težave, zaradi katerih je bil program ponekod po Sloveniji omejeno dostopen ali pa ga poslušalci sploh niso mogli spremljati. Izpad je sprožil številna ugibanja, med drugim tudi neuradne informacije, da naj bi bila postaja tarča kibernetskega napada. Vendar za takšne trditve za zdaj ni uradne potrditve. Petra Strnad, ki skrbi za odnose z javnostmi na Radiu 1, je za Slovenske novice pojasnila, da je prišlo do okvare glavnega strežnika, razlog za nastanek težave pa še vedno preiskujejo.

»Prišlo je do okvare glavnega strežnika, razlog za nastanek še odkrivamo. Motnje v oddajanju programa so bile odpravljene že včeraj. Poslušalci nas sicer iz posameznih krajev še obveščajo, da nas ne slišijo, vendar sklepamo, da so težave povezane predvsem z internetnim poslušanjem. Na radijskih frekvencah program deluje nemoteno. Spletna stran trenutno še ne deluje, vendar težavo že odpravljamo in pričakujemo, da bo ponovno dostopna v najkrajšem možnem času.«

Težave so se po poročanju več uporabnikov pojavile v dopoldanskih urah, ko je signal na določenih območjih povsem izginil. Na družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku, so predstavniki radia sporočili, da tehnična ekipa intenzivno dela na odpravi napake, da bi signal čim prej znova pokril vse dele države.

Čeprav so se v javnosti pojavile špekulacije o morebitnem hekerskem napadu, uradni viri za zdaj govorijo zgolj o tehnični okvari strežniške infrastrukture. Dokler preiskava vzroka ni zaključena, ostaja odprto vprašanje, ali je šlo zgolj za sistemsko napako ali za kaj več. Poslušalci medtem upajo, da bo priljubljena radijska postaja kmalu povsem stabilizirala svoje delovanje – tako na frekvencah kot na spletu.