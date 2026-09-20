Kaj se je zgodilo v Ljubljani? Poljski diplomat padel iz tretjega nadstropja, bori se za življenje

Po poročanju poljskih portalov Poland Daily24 in Niezalezna.pl se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Informacijo naj bi za Niezalezna.pl potrdil tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Maciej Wevior.

Zunanje ministrstvo v Varšavi naj bi tudi pojasnilo, da je bil diplomat v času padca na dopustu. Omenjeni portal poroča, da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga naj bi bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila. Vodja diplomatske misije v Sloveniji je sicer eden najbližjih sodelavcev in prijateljev poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega, Leszek Soczewica, še navaja Niezalezna.pl.