Katja Kokot, poslanka stranke Resnica, je poleti z javnostjo delila podrobnosti obiska Davide Klobase, župana Svete Trojice v Slovenskih goricah in državnega svetnika. Kokotova se je s srečanjem v Dupleku pohvalila na Facebooku in zapisala, da mu je dala nekaj idej.

Ob tem ga je zelo osebno pohvalila kot iskrenega, pristnega in srčnega človeka, ki se ne pretvarja, da je življenje vedno lepo, zna pa uživati v lepih trenutkih. Poudarila je, da bi po njenem mnenju svet potreboval več takšne iskrenosti in pristnosti.

Znova sta se dobila

No, tokrat sta se Kokotova in Klobasa znova srečala in to na pogovoru o lokalni politiki in aktualnih izzivih. Ob fotografiji, kjer nasmejana pozirata, je dodala: »Ste vedeli,da gradi lesen vrtec ob trojiškem jezeru,ki je po svoji svoji zasnovi in funkciji evropski unikat?«