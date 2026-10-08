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REFERENDUM 11. OKTOBRA

Kaj se skriva za referendumom o parlamentarni preiskavi? To morate vedeti pred nedeljo

Parlamentarna preiskava je pomembno orodje nadzora nad oblastjo, toda prav zato je pomembno vprašanje, kakšne meje naj ima. Kaj novela spreminja, zakaj so jo predlagali in zakaj ji del javnosti tako odločno nasprotuje?
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
A. G.
 8. 10. 2026 | 14:45
13:08
A+A-

V nedeljo bomo na referendumu odločali o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi. Na prvi pogled gre za precej suhoparno pravno vprašanje, ki se zdi oddaljeno od vsakdanjega življenja večine ljudi. A v ozadju je vprašanje, ki je precej bolj preprosto: kako daleč lahko gre parlament, ko preiskuje posameznike, organizacije ali ravnanje nosilcev javnih funkcij – in kakšno pravno varstvo mora imeti človek, ki se znajde v takšni preiskavi? Parlamentarna preiskava je eno od orodij, s katerimi državni zbor nadzira oblast in ugotavlja dejstva v zadevah javnega pomena. Njena naloga ni, da nekoga obsodi – to je naloga sodišč –, temveč da parlamentu omogoči pridobivanje informacij in ugotavljanje morebitne politične odgovornosti. Prav zato je lahko pomembna pri razkrivanju nepravilnosti, korupcije ali vprašanj, povezanih z ravnanjem nosilcev javnih funkcij.

Toda vsako močno orodje potrebuje tudi meje. Če lahko parlamentarna komisija zahteva podatke, dokumente in pojasnila, se odpre tudi vprašanje zasebnosti in pravic ljudi, ki se znajdejo v njenem postopku. Kaj, če posameznik meni, da je bil v preiskavo vključen neupravičeno? Kaj, če meni, da parlament posega v njegove ustavne pravice? In predvsem – kdaj lahko zahteva pravno varstvo? Prav na tem mestu se začne letošnji spor.

Volivci bomo odločali o noveli ZPPre-B, ki jo je državni zbor sprejel maja. Gre za zakonodajni referendum, zato izid ni zgolj priporočilo politiki: če bo novela na referendumu zavrnjena, ne bo začela veljati. Za zavrnitev zakona mora proti glasovati večina veljavno glasujočih volivcev, hkrati pa najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Zato je pred nedeljskim glasovanjem pomembno razumeti nekaj, kar je iz samega referendumskega vprašanja težko razbrati: ne odločamo o tem, ali parlamentarne preiskave potrebujemo. Odločamo o tem, kako bodo po novem urejene in kakšne pravne varovalke bodo imeli ljudje, ki se v njih znajdejo.

Kaj sploh je parlamentarna preiskava?

Parlamentarna preiskava je mehanizem, s katerim državni zbor preverja zadeve javnega pomena in ugotavlja dejstva, ki so pomembna za njegovo delo. Njena posebnost je, da parlament ni sodišče. Preiskovalna komisija torej ne ugotavlja kazenske krivde in ne izreka kazni. Namen preiskave je predvsem ugotoviti, kaj se je zgodilo, kdo je za določeno ravnanje politično odgovoren in ali so potrebne spremembe zakonodaje ali drugi ukrepi.

Ustavno sodišče je letos poudarilo, da je učinkovitost parlamentarne preiskave ustavna vrednota. Državni zbor mora imeti možnost samostojno in neposredno pridobivati informacije ter ugotavljati dejansko stanje v zadevah javnega pomena. Preiskava mora biti izvedena v razumnem roku in ne sme biti onemogočena zaradi zlorabe pravic ali prikrivanja informacij. To je pomemben del zgodbe, saj kaže, zakaj zagovorniki sprememb menijo, da mora biti parlamentarna preiskava učinkovita.

Toda obstaja tudi druga stran. Kaj se zgodi, če se znajdete v preiskavi? Tu postane zadeva za običajnega državljana precej bolj razumljiva. Parlamentarna preiskava se lahko nanaša na politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, vendar njene posledice oziroma zbiranje podatkov niso nujno omejeni samo na politike. V okviru preiskave se lahko pojavijo dokumenti in podatki drugih ljudi ali organizacij. Zato je pomembno vprašanje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko zahteva presojo, ali je parlamentarna preiskava sploh ustavno in zakonsko dopustna.

Veljavna ureditev je po spremembah iz leta 2024 predvidela možnost ustavnosodne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave za več upravičenih predlagateljev. Med njimi je pod določenimi pogoji tudi preiskovanec. Ustavno sodišče je v eni od letošnjih zadev navedlo, da lahko najmanj tretjina poslancev, ki niso vložili predloga za uvedbo preiskave, v 30 dneh zahteva presojo akta. Prav ureditev teh varovalk je eden ključnih razlogov za nedeljski referendum.

Kaj želi spremeniti novela?

Novela ZPPre-B posega v ureditev parlamentarnih preiskav in predvsem v razmerje med učinkovitostjo preiskave ter možnostjo pravnega varstva. Zagovorniki sprememb menijo, da mora biti parlamentu omogočeno, da svoje nadzorne naloge opravlja brez postopkovnih ovir, ki bi lahko preiskave zavlekle ali celo onemogočile.

Nasprotniki pa opozarjajo, da lahko preširoka pooblastila parlamentarne preiskave pomenijo poseg v pravice posameznika. Njihov ključni argument je, da mora človek, ki se znajde v takšnem postopku, imeti učinkovito možnost preveriti, ali je parlament preiskavo odredil na ustavno in zakonsko dopusten način. Prav zato je mogoče celoten referendum razumeti kot tehtanje med dvema vrednotama: Kako učinkovito naj parlament nadzira oblast in kako močno naj bodo pred parlamentom zaščitene pravice posameznika?

Zakaj je pomembna letošnja odločitev Ustavnega sodišča?

Tik pred referendumom je pomembno tudi dogajanje na Ustavnem sodišču. To je septembra 2026 razveljavilo četrti odstavek 1.a člena Zakona o parlamentarni preiskavi. Šlo je za določbo, zaradi katere državni zbor do odločitve Ustavnega sodišča ni smel imenovati preiskovalne komisije, če je bila vložena zahteva za presojo ustavnosti akta o odreditvi preiskave. Ustavno sodišče je presodilo, da takšna ureditev preveč posega v učinkovitost parlamentarnih preiskav. Hkrati pa je poudarilo pomen ustavne vrednote učinkovite parlamentarne preiskave in potrebe, da lahko državni zbor v razumnem času opravi svojo nadzorno funkcijo.

To pa še ne pomeni, da je Ustavno sodišče odločilo, da pravne varovalke niso potrebne. Prav nasprotno: bistvo spora ostaja vprašanje, kako naj bo ta zaščita urejena, da ne bo hkrati onemogočala učinkovitega dela parlamenta.

Kaj pomeni glas ZA?

Če obkrožite ZA, glasujete za uveljavitev novele ZPPre-B. To pomeni podporo spremembam, ki naj bi parlamentarnim preiskavam omogočile učinkovitejše delo in zmanjšale možnosti, da bi bili postopki zaradi pravnih oziroma proceduralnih postopkov blokirani. Argument za takšno odločitev je predvsem v tem, da parlament potrebuje učinkovito orodje za nadzor nad oblastjo. Če lahko nekdo preiskavo zlahka zavleče ali ustavi, parlament težje ugotovi, kaj se je v določeni zadevi zgodilo.

Tudi Ustavno sodišče je v letošnji odločbi izrecno poudarilo, da je učinkovitost parlamentarne preiskave ustavna vrednota.

Slovenska demokratska stranka (SDS) - ZA

»SDS je ZA uveljavitev novele, ker parlamentarna preiskava ne sme biti blokirana s proceduralnimi manevri. Je ključno orodje DZ za nadzor oblasti, preiskovanje korupcije in ugotavljanje politične odgovornosti, saj omogoča preiskovanje javnih funkcionarjev. Uveljavitev zakona bo omogočila učinkovite preiskave ob hkrati ohranjenem sodnem varstvu. Kdor ravna zakonito, se nadzora ne boji. Zato glasujemo ZA,« poroča STA.

Demokrati. Anžeta Logarja - ZA

»Parlamentarna preiskava mora biti učinkovito orodje nadzora nad oblastjo. To ni politična policija: parlamentarna preiskava ne preganja in ne sodi, temveč ugotavlja politično odgovornost politikov in funkcionarjev, kadar obstaja sum nepravilnosti pri ravnanju z javnim denarjem ali delovanju države. Poslanci kot predstavniki ljudi morajo imeti možnost pridobiti dokumente, zaslišati odgovorne in ugotoviti, kaj se je zgodilo. Za vse morajo veljati enaka pravila. Slovenija ne more biti pravična država, če obstajajo nedotakljivi,« poroča STA.

Kaj pomeni glas PROTI?

Če obkrožite PROTI, glasujete proti uveljavitvi novele. S tem zagovarjate ohranitev sedanje ureditve oziroma nasprotujete spremembam, ki jih prinaša ZPPre-B. Glavni argument je, da je parlamentarna preiskava dovolj močno orodje, da potrebuje tudi učinkovite zavore. Če ima komisija možnost pridobivati različne podatke in preiskovati ravnanje posameznikov, mora imeti posameznik možnost, da se pravočasno zaščiti, če meni, da so bile njegove pravice kršene.

Pri tem ne gre samo za politike. V razpravi se omenjajo tudi novinarji, aktivisti, sindikalisti, okoljske organizacije in drugi posamezniki, ki se lahko znajdejo v postopku zaradi svojih dejavnosti ali povezav s predmetom preiskave.

Urška Klakočar Zupančič - PROTI

»Noveli nasprotujem, ker odpravlja ključne varovalke pred politično zlorabo parlamentarnih preiskav, bistveno omejuje možnost ustavnosodnega varstva in posameznikom odvzema možnost učinkovite zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin v upravnem sporu. Parlamentarna preiskava je pomemben instrument parlamentarnega nadzora, nikakor pa ne sme postati politična policija, namenjena diskreditaciji političnih nasprotnikov, kritičnih posameznikov in poseganju v njihove pravice ter zasebnost. Pravna država mora posameznika varovati pred samovoljo politike,« poroča STA

Gibanje Svoboda - PROTI

»Zagovarjamo, da je treba glasovati PROTI noveli zakona o parlamentarni preiskavi. To je ključen referendum. Naš glas odloča, ali bo zakon veljal. Zakon ukinja varovalke pri parlamentarnih preiskavah. S tem predlagatelji zakona preiskovalne komisije spreminjajo v orodje političnega ustrahovanja in diskreditacije. Politikom ne smemo omogočiti, da se spravljajo na ljudi, ki jim niso všeč, in da dobijo dostop do naše osebne komunikacije in bančnih računov ob hkratnem ukinjanju varovalk,« poroča STA

Torej: kako se odločiti?

Pri tem referendumu se je zelo lahko ujeti v politično razmišljanje: kdo je zakon predlagal, kdo mu nasprotuje in katera stranka nas poziva k glasovanju ZA ali PROTI. Toda za volivca je bolj koristno drugo vprašanje. Kaj vam je pomembnejše: čim učinkovitejši parlamentarni nadzor ali čim močnejše pravne varovalke za posameznika? Če menite, da mora imeti parlament čim več možnosti za učinkovito preiskovanje sumov nepravilnosti in politične odgovornosti, boste lažje razumeli argumente za novelo. Če menite, da mora imeti posameznik močno in hitro pravno varstvo tudi takrat, ko se znajde v parlamentarni preiskavi, boste lažje razumeli argumente proti noveli. Pomembno je tudi, da ne zamenjamo dveh stvari: glas ZA ni glas za parlamentarne preiskave kot take, glas PROTI pa ni glas proti parlamentarnemu nadzoru. Parlamentarne preiskave obstajajo že zdaj. Na referendumu odločamo o spremembi pravil, po katerih se izvajajo.

V resnici gre za precej temeljno vprašanje vsake demokracije. Parlament mora imeti možnost nadzorovati oblast. Če te možnosti nima, je njegov nadzor šibek in državljani težje izvedo, kaj se je dogajalo pri pomembnih odločitvah in ravnanju z javnim denarjem. Toda tudi parlament ima moč. In pri vsaki oblasti se postavi vprašanje, kdo nadzira tiste, ki imajo moč nadzorovati druge. Zato pri tem referendumu ne gre samo za zapleteno pravno vprašanje o členih zakona. Gre za vprašanje ravnotežja med močjo parlamenta in zaščito posameznika.

Ustavno sodišče je v svoji letošnji odločbi zelo jasno poudarilo eno stran tega ravnotežja – parlamentarna preiskava mora biti učinkovita in izvedljiva v razumnem roku. Druga stran razprave pa je, kako zagotoviti, da učinkovitost ne bo pomenila tudi možnosti nedopustnega poseganja v pravice ljudi. In prav o tem ravnotežju bomo odločali v nedeljo.

Bistvo spora okoli novele zakona o parlamentarni preiskavi je vprašanje, kako učinkovito naj parlament preiskuje morebitne nepravilnosti in politično odgovornost ter hkrati kako močne morajo biti varovalke za posameznike, ki se znajdejo v takšni preiskavi, poroča STA.

Zagovorniki sprememb poudarjajo, da mora biti parlamentarna preiskava učinkovito orodje nadzora nad oblastjo in preiskovanja korupcije. Državni zbor mora imeti možnost pridobiti dokumente, zaslišati odgovorne in ugotoviti, kaj se je zgodilo, kadar obstaja sum nepravilnosti.

Nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko novela zmanjšala varovalke pred morebitnimi političnimi zlorabami. Posebej izpostavljajo možnost pridobivanja osebnih, bančnih in drugih podatkov ter opozarjajo, da bi lahko v preiskavah končali tudi novinarji, aktivisti, sindikalisti, okoljske organizacije ali drugi posamezniki, ki kritizirajo oblast.

Ključno vprašanje je zato, kako uravnotežiti dve stvari: učinkovito parlamentarno preiskovanje na eni strani ter pravico do zasebnosti in učinkovitega pravnega varstva na drugi.

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