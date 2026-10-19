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Kaj se v resnici dogaja na Mondialovih maturantskih izletih? Spanje na tleh, strašenje z izjemno visokimi stroški, prevare s hoteli in neprimerno spremstvo

Ista agencija je organizirala tudi izlet, na katerem je leta 2017 umrla slovenska maturantka.
FOTO: UI, Dejan Javornik, Gal Prah

FOTO: UI, Dejan Javornik, Gal Prah

Sojenje, obtožena Klara Cvenkel, FOTO: Dejan Javornik 

Sojenje, obtožena Klara Cvenkel, FOTO: Dejan Javornik 

Na socialnih omrežjih izgledajo izleti mladim zel ovabljivi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook, Mondial Travel

Na socialnih omrežjih izgledajo izleti mladim zel ovabljivi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook, Mondial Travel

FOTO: UI, Dejan Javornik, Gal Prah
Sojenje, obtožena Klara Cvenkel, FOTO: Dejan Javornik 
Na socialnih omrežjih izgledajo izleti mladim zel ovabljivi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook, Mondial Travel
G. P.
 19. 10. 2026 | 17:42
10:47
A+A-

Za številne srednješolce je maturantski izlet eden najbolj pričakovanih dogodkov šolanja. Teden dni zabave, druženja s sošolci in spomini, ki naj bi ostali za vse življenje. A ko se navdušenje poleže in starši seštejejo vse stroške, je lahko slika precej drugačna od tiste, ki so jo mladim predstavljali pred odhodom. Za oddajo KODA Televizije Slovenija sta svojo izkušnjo delila dijak, ki se je letos udeležil maturantskega izleta na grški Krf, in mama enega od njegovih sošolcev. Oba sta opozorila na način oblikovanja cen, številna doplačila in razmere med potovanjem, posebej neprijetne izkušnje pa naj bi imeli dijaki tudi zaradi hotelskih kavcij. Izlet je organizirala agencija Mondial oziroma Collegium Mondial Travel, ki velja za enega največjih ponudnikov maturantskih izletov v Sloveniji. 

Dijak, ki je želel ostati anonimen, je povedal, da ga je najprej presenetila razlika v ceni osnovnega aranžmaja. Njegovo dekle, sicer sošolka, naj bi za izlet odštelo 700 evrov, sam pa se je prijavil približno teden dni pozneje in plačal kar 900 evrov. Za po njegovih besedah enako potovanje je torej plačal 200 evrov več. Razlika izhaja iz cenovne politike agencije, ki postopno zvišuje cene glede na zasedenost posameznih terminov. Takšen način oblikovanja cen Mondial pojasnjuje tudi na svoji spletni strani. Za vsak termin ima določene štiri cenovne razrede. Ko se mesta v posameznem razredu zapolnijo, se cena zviša. Takšno določanje cen samo po sebi ni neobičajno v turizmu, vendar dijak opozarja, da lahko pri maturantskih izletih ustvarja precejšen pritisk na mlade, ki si želijo potovati skupaj s sošolci.

»Če se ne prijaviš takoj, bo vse dražje«

Po pripovedovanju sogovorcev predstavniki agencije do dijakov pristopajo neposredno in jih k prijavi spodbujajo že precej pred načrtovanim odhodom. Pri tem naj bi posebej poudarjali, da bodo prvi prijavljeni plačali manj, poznejše prijave pa bodo dražje. Mati enega od dijakov opozarja, da gre pogosto za otroke, ki ob prijavi še niso polnoletni in nimajo dovolj izkušenj s sklepanjem pogodb ali primerjanjem turističnih ponudb. Poudarja, da maturantski izlet za mladostnike ni navadno potovanje. Gre za pomemben družabni dogodek, o katerem se sošolci pogovarjajo več mesecev, skupaj načrtujejo zabave in že vnaprej ustvarjajo pričakovanja. Tisti, ki se ga ne morejo udeležiti, lahko po njenih besedah hitro dobijo občutek izključenosti iz družbe.

Prav zato otroci na starše pritiskajo, naj jih prijavijo čim prej. Ob tem se po njenem opažanju marsikdo niti ne poglobi v podrobnosti ponudbe, način prevoza, spremljevalno osebje in dejanske stroške potovanja. V njihovem primeru je bila podrobnejša spletna predstavitev staršem na voljo šele po podpisu pogodbe in plačilu prvega obroka. Mondial sicer na spletni strani navaja, da staršem omogoča informativne sestanke prek Zooma ter da so osnovni podatki o aranžmaju in doplačilih navedeni v elektronski prijavnici še pred dokončno potrditvijo.

Brez postelje na ladji

Ena od stvari, ki je sogovorca najbolj zmotila, je bila že sama pot do Grčije. V osnovno ceno aranžmaja je bil vključen ladijski prevoz, vendar zgolj za potnika na palubi. Kabina oziroma ležišče, kjer bi lahko dijaki med nočno plovbo počivali, ni bilo vključeno. To potrjuje tudi agencija na svoji spletni strani. Pojasnjuje, da je mogoče za ležišče v kabini doplačati, vendar le glede na razpoložljivost. Dijaki so se morali tako po pripovedovanju našega sogovorca med dolgo plovbo znajti sami. Nekateri so poskušali spati na tleh oziroma poiskati primeren prostor za počitek, a s tem po njegovih besedah pri ladijskem osebju niso naleteli na veliko razumevanja.

Na socialnih omrežjih izgledajo izleti mladim zel ovabljivi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook, Mondial Travel
Na socialnih omrežjih izgledajo izleti mladim zel ovabljivi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook, Mondial Travel

Na Krfu so jih čakale štiri nočitve v hotelu z zajtrkom in večerjo. Toda številne dejavnosti, zaradi katerih so se dijaki izleta najbolj veselili, niso bile vključene v osnovni aranžma. Še preden so prispeli na Krf, jim je od 350 evrov ostalo samo 90 Po besedah sogovorcev so dijakom svetovali, naj na pot vzamejo približno 350 evrov dodatnega denarja. Toda že med vožnjo z avtobusom so lahko dokupili pakete zabav in doživetij, ki niso bili vključeni v osnovno ceno. Za praktično obvezne oziroma že pričakovane vključene dejavnosti so morali odšteti dodatnih 260 evrov. Od priporočenih 350 evrov jim je tako še pred prihodom na destinacijo ostalo le 90 evrov.

Tudi to pa ni bil ves denar, s katerim so lahko prosto razpolagali. Ob prihodu v hotel so morali plačati še 40 evrov povratne kavcije za morebitno škodo v sobah. Dijaku, ki je sledil omenjenemu priporočilu in kupil dodatne dejavnosti za 260 evrov, je tako za preostanek potovanja ostalo zgolj 50 evrov. Če prištejemo 900 evrov za osnovni aranžma in 350 evrov dodatnega denarja, je skupni znesek za takšno potovanje znašal že 1250 evrov. Dijaki so morali iz preostanka kriti še morebitno prehrano med potovanjem, pijačo in druge osebne stroške. Po besedah sogovorke so nekateri zato že na ladji varčevali pri hrani, saj so vedeli, da imajo pred seboj še več dni potovanja.  Mondial na svoji trenutno objavljeni spletni strani sicer navaja, da povprečna poraba maturanta, skupaj z dodatnimi dejavnostmi, znaša približno 375 evrov. Na voljo so različni fakultativni paketi, zato se dejanski strošek razlikuje glede na izbiro posameznika.

Številnim zadržali kavcijo

Posebej veliko nezadovoljstva so po pripovedovanju matere povzročile hotelske kavcije. Dijaki so ob prihodu plačali po 40 evrov, ki bi jih morali ob odhodu dobiti nazaj, če v sobah ne bi povzročili škode. Toda po navedbah sogovorke so številnim mladim kavcijo zadržali zaradi domnevno poškodovanih oziroma umazanih brisač. Najpogostejša razlaga naj bi bila presenetljivo podobna: rumeni madeži. Več dijakov naj bi opozarjalo, da so bile brisače takšne že ob prihodu. Nekateri naj bi uporabljali celo lastne brisače, hotelskih pa se sploh niso dotaknili, a jim kavcije kljub temu niso vrnili. Mati opisuje tudi primer svojega otroka, ki je stanje brisač fotografiral že prvi dan. Ko se je zaradi zadržane kavcije pritožil in pokazal fotografije, naj bi mu vrnili 20 evrov. Sogovorec ob tem trdi, da madeži niso bili trajni in da jih je bilo mogoče odstraniti s pranjem.

Zaradi strahu spali kar v spalnih vrečah

Še bolj nenavadno je opozorilo, ki naj bi ga dijaki prejeli glede hotelske posteljnine. Po pripovedovanju matere naj bi jim v hotelu že prvi dan povedali, da jih lahko vsaka umazanija na posteljnini, tudi kapljica krvi ali sled kemičnega svinčnika, stane 200 evrov. Zaradi strahu pred tako visokimi stroški naj bi se nekateri raje odločili spati v spalnih vrečah, ki so jih vzeli s seboj za nočno potovanje na ladji. Zakaj naj bi dijakom grozili z 200 evri zaradi madežev na posteljnini, tako ostaja nepojasnjeno.

Sogovorca sta izrazila nezadovoljstvo še s kakovostjo hotelske namestitve in prehrane. Čeprav sta bila zajtrk in večerja vključena v osnovno ceno, naj hrana po njunem mnenju ne bi bila ustrezne kakovosti ter celo nehigienična. Mati navaja, da so se nekateri dijaki, ki so imeli dovolj dodatnega denarja, raje prehranjevali drugje. Ob tem se znova odpira vprašanje, ali so starši in dijaki pred prijavo dobili dovolj jasno predstavo o standardu nastanitve, prehrani ter vseh doplačilih, ki jih lahko za ta denar pričakujejo.

Sojenje, obtožena Klara Cvenkel, FOTO: Dejan Javornik 
Sojenje, obtožena Klara Cvenkel, FOTO: Dejan Javornik 

Dijak opozarja tudi na način, kako se maturantski izleti predstavljajo na družbenih omrežjih. Tam prevladujejo posnetki zabav, nasmejanih mladih, bazenov in drugih nepozabnih doživetij. Po njegovih besedah takšne objave ne prikazujejo realne slike.  Odpira tudi vprašanje nadzora nad mladoletniki. Meni, da spremljanje dijakov ni bilo takšno, kot so pričakovali, in opozarja na tveganja zaradi prekomernega uživanja alkohola na tovrstnih izletih. Agencija na svoji spletni strani sicer zagotavlja, da skupine spremljajo vodniki, animatorji, koordinatorji in osebje za prvo pomoč ter da je staršem na voljo tudi dežurna telefonska številka.

Na izletu je leta 2017 umrla maturantka

Vprašanje zdravstvene oskrbe in odgovornosti spremljevalnega osebja je v zadnjih tednih znova pritegnilo pozornost javnosti tudi zaradi tragedije, ki se je na Krfu zgodila pred devetimi leti. Na maturantskem izletu, ki ga je organizirala agencija Collegium Mondial Travel, je 26. avgusta 2017 umrla 18-letna slovenska dijakinja ljubljanske Gimnazije Poljane. Zaradi hudih notranjih krvavitev se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo, pozneje pa je v bolnišnici umrla. Kot smo na Slovenskih novicah poročali tudi septembra in oktobra letos, na ljubljanskem okrožnem sodišču zdaj poteka sojenje Klari Cvenkel, ki je bila takrat kot študentka tretjega letnika medicine stara 22 let in domnevno odgovorna za zdravstveno varnost svojih le nekaj let mlajših vaoravncev na izletu.

Tožilstvo ji očita, da ni pravočasno prepoznala življenjsko ogrožajočega zdravstvenega stanja dijakinje in poskrbela za ustrezno medicinsko pomoč. Cvenklova očitke zavrača in krivde za povzročitev smrti iz malomarnosti ne priznava. Na sodišču je pojasnila, da je ravnala v skladu s svojim takratnim znanjem in informacijami ter da je ob ugotovitvi nujnega stanja začela oživljati dijakinjo. Sojenje še poteka, o njeni morebitni krivdi pa bo odločilo sodišče.

Osrednje vprašanje, ki ga odpirata naša sogovorca, je, koliko resnične izbire imajo mladi pri odločitvi za maturantski izlet. Agencija Mondial se na svoji spletni strani predstavlja kot največji ponudnik maturantskih izletov v Sloveniji, s tremi desetletji izkušenj. Toda po besedah matere je za številne dijake pomembnejše od same turistične ponudbe to, da bodo na pot odšli s svojimi prijatelji. Če se za določenega organizatorja odloči večina razreda, imajo posamezniki precej manj interesa iskati druge možnosti. Družine se lahko tako znajdejo pred neprijetno izbiro: plačati visok znesek, ki se mu pozneje pridružijo še doplačila, ali pa otroku odreči dogodek, ki ga njegova generacija dojema kot enega najpomembnejših zaključkov srednješolskih let.

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Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
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Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
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Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
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