Kaj se zgodi, če ne ločujete pravilno? To se dogaja na terenu ... (VIDEO)

David Golubić je komunalni delavec,ki je aktiven na družbenih omrežjih, kjer deli svoje izkušnje in izzive pod profilom Smetarski poklic. Njegove objave so dobro sprejete, kar kaže na pozitiven odziv javnosti. Sodelavci so bili sprva skeptični, a so sčasoma sprejeli njegovo izpostavljanje in prizadevanja za izboljšanje plač in pogojev dela. Z nami je v novem ŠOKkastu delil, kaj vse ljudje mečejo v kontejnerje in kaj vas bo doletelo, če ne boste dosledni pri ločevanju odpadkov. »Ko recimo v embalaži najdemo plenice ali pa kakšne druge odpadke, vse skupaj fotografiramo in smetnjaka ne praznimo,« nam je razkril. Ko odkrijejo nepravilnosti, kot so neprimerno ločeni odpadki, to dokumentirajo in obvestijo pristojne službe. Včasih smetnjaki tudi po več tednov stojijo, ker ljudje ne popravijo svojih napak.

V zabojnikih za embalažo najdejo tudi plenice in biološke odpadke

Za komunalne delavce individualno zbiranje pomeni precej več dela. Namesto nekaj skupnih ekoloških otokov morajo prečesati celotno vas in izprazniti zabojnik pri vsaki hiši posebej. To pomeni več hoje, vlečenja in tudi več časa. Kljub temu tak sistem podpira. »To je pač cena za to, da se izboljša. To je naše delo,« je dejal. Ob tem je opozoril tudi na nekaj, kar lahko prebivalci naredijo že sami: na dan odvoza naj zabojnike postavijo čim bližje cesti, saj si ekipe pri velikem številu zabojnikov ne morejo privoščiti dodatnega iskanja in hoje po dvoriščih. Golubić je ob tem poudaril, da njihov namen ni takoj kaznovati ljudi ali nadnje poslati inšpekcije. Najprej jim pustijo možnost, da napako odpravijo sami. Spomnil se je celo zabojnika, ki ga zaradi nepravilne vsebine niso izpraznili že približno dva meseca. »Nismo mi tisti, ki bi rekli: zdaj smo poslikali in bomo takoj poslali inšpekcijo. Niti približno,« je pojasnil. Primer pa lepo pokaže, da kljub vse večjemu ozaveščanju pri ločevanju odpadkov še vedno niso vsi enako dosledni – in da lahko en napačno napolnjen zabojnik precej oteži delo tistim, ki naše smeti vsak dan odvažajo.

David verjame, da je ozaveščanje ključnega pomena, zato pogosto obiskuje šole in vrtce, kjer otrokom razlaga o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov in smetarskega poklica. Njegovi obiski so vedno dobro sprejeti, otroci pa so navdušeni nad njegovimi zgodbami in predstavitvami.