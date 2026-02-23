  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ ELEKTRIKE

Kaj takega bi lahko doletelo le Saharo

Po petkovem sneženju se na Štajerskem počasi vrača elektrika. Zakaj šele danes pojejo motorke, se sprašujejo prizadeti krajani.
S poškodovanimi daljnovodi imajo polne roke dela. FOTO: Občina Grad

S poškodovanimi daljnovodi imajo polne roke dela. FOTO: Občina Grad

Na terenu so vse razpoložljive ekipe. FOTO: Elektro Maribor

Na terenu so vse razpoložljive ekipe. FOTO: Elektro Maribor

Odgovorni poudarjajo, da so bile razmere po sneženju res ekstremne. FOTO: Elektro Maribor

Odgovorni poudarjajo, da so bile razmere po sneženju res ekstremne. FOTO: Elektro Maribor

Marsikdo ni mogel niti od doma. FOTO: Občina Grad

Marsikdo ni mogel niti od doma. FOTO: Občina Grad

Gasilci so z mnogih cest odstranjevali podrto drevje. FOTO: Občina Cirkulane

Gasilci so z mnogih cest odstranjevali podrto drevje. FOTO: Občina Cirkulane

S poškodovanimi daljnovodi imajo polne roke dela. FOTO: Občina Grad
Na terenu so vse razpoložljive ekipe. FOTO: Elektro Maribor
Odgovorni poudarjajo, da so bile razmere po sneženju res ekstremne. FOTO: Elektro Maribor
Marsikdo ni mogel niti od doma. FOTO: Občina Grad
Gasilci so z mnogih cest odstranjevali podrto drevje. FOTO: Občina Cirkulane
Aleksander Brudar
 23. 2. 2026 | 06:10
4:56
A+A-

»Pa saj nismo v Sahari, da se na takšno vreme ne bi dalo pripraviti,« je po petkovem sneženju, ki je paraliziralo večji del Štajerske in nekatere goričke dele Prekmurja, do vseh, ki skrbijo za električno omrežje, kritičen Theo Karas iz Rošpoha. »Govorimo o približno 10–15 cm snega,« poudarja. Četudi je njegov kraj iz središča drugega največjega slovenskega mesta oddaljen le dobrih deset minut vožnje z avtomobilom, so bili tamkajšnji prebivalci še včeraj brez elektrike. Karas to res težko razume, še posebno ob dejstvu, da vlada v zadnjih letih tako spodbuja prehod skoraj vseh stvari na elektriko.

»Odgovorne že pet let opozarjamo, da bi morali spomladi in poleti očistiti gozdove oziroma preprečiti, da bi drevesa lahko padla na daljnovode,« je kritičen in še, da so, odkar sta se pred šestimi leti s partnerico preselila na Rošpoh, »vsako leto izpadi po več dni«. Kaj takšnega se, kot jima pripovedujejo starejši domačini, pred 40 ali 50 leti, ko je zapadlo precej več snega kot tokrat, ni dogajalo. »Očitno so takrat bolje skrbeli za omrežje,« razmišlja in dodaja, da bi lahko vse skupaj zelo elegantno rešili, če bi elektriko speljali pod zemljo. S partnerico sta se začasno preselila k staršem, a njegovi sosedje, predvsem tisti najstarejši, nimajo vsi podobnih možnosti. »Pa tudi veččlanske družine nimajo kam iti,« opozarja in še, da je agregatov premalo: »Za 70.000 gospodinjstev so poslali 50 generatorjev.«

70.000 uporabnikov je bilo v petek brez električne energije.

Nič manj jezna in razočarana ni njegova bližnja, 75-letna soseda, ki se ni želela javno izpostavljati. Včeraj so ji končno pripeljali agregat, a ne iz civilne zaščite, temveč tistega, ki ga je morala kupiti s svojo skromno, 600-evrsko pokojnino. »Od države nič ne dobiš. Samo zahtevajo od tebe. Ampak če si dolžan samo deset centov, te pa takoj pridejo rubit. Sramota!« Dodaja, da se izpadi elektrike dogajajo tudi poleti, ko »samo malo veter popiha«. Kdaj bosta s 85-letnim možem spet dobila elektriko, ji odgovorni včeraj še niso znali povedati. Rečeno ji je bilo, da lahko to traja še dva dni. »To je skupaj šest dni,« opozarja. Meni, da se kaj takega ne bi zgodilo, če bi redno čistili drevesa na trasah daljnovodov: »Zdaj pa čujem, da motorke pojejo. Ampak to se dela poleti, in ne zdaj!«

Marsikdo ni mogel niti od doma. FOTO: Občina Grad
Marsikdo ni mogel niti od doma. FOTO: Občina Grad

Brez elektrike še 2500 odjemalcev

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so včeraj sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih. Brez elektrike je bilo včeraj še nekaj več kot 2500 odjemalcev. Spomnimo. V petek je za nekaj časa brez elektrike ostalo kar okoli 70.000 odjemalcev.

Moč narave prevelika

Kritike lokalnega prebivalstva, ki jih je bilo mogoče od petka slišati po več krajih na Štajerskem, je ob sobotnem ogledu stanja na terenu premier Robert Golob zavrnil. »Velika količina mokrega snega je bila enostavno prevelika teža za elektroenergetsko omrežje. Tukaj nobeno SMS-sporočilo ne pomaga, nihče ne bi mogel predvideti, kje se bo to zgodilo niti v kakšnem obsegu,« je povedal in dodal, da se je na primeru poškodovane infrastrukture severno od Maribora prepričal, da to ni posledica morebitnega zanemarjanja ali pomanjkljivih vlaganj v omrežje. »Gre za odlično vzdrževano traso, ampak moč narave je bila prevelika. Bojim se, da bo še marsikdaj v prihodnje taka situacija. In moramo se pripraviti, da bomo znali čim hitreje reagirati.«

»Odgovorne že pet let opozarjamo, da bi morali spomladi in poleti očistiti gozdove oziroma preprečiti, da bi drevesa lahko padla na daljnovode.«

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je pojasnil, da bodo Elektru Maribor zagotovili agregate za nadomestitev poškodovanih transformatorskih postaj in zagotavljanje delovanja vodovodnega omrežja v več krajih, na voljo bodo tudi drugim, a le za najnujnejše primere. »Pri izpadu za 17.000 odjemalcev ni mogoče pričakovati, da bo lahko vsak dobil agregat. In ga tudi ne potrebuje. Prioriteta so ranljive skupine, institucije in podobno,« je pojasnil. 

Gasilci so z mnogih cest odstranjevali podrto drevje. FOTO: Občina Cirkulane
Gasilci so z mnogih cest odstranjevali podrto drevje. FOTO: Občina Cirkulane

Več iz teme

vremesnegelektrikaMariborenergetikasneženjezima
ZADNJE NOVICE
08:25
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Kralj Karel III. vedel, da mlajši brat zlorablja svoj položaj?!

Žvižgač razkril tesne vezi z razvpitim milijonarjem in bančnikom
23. 2. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOJSTRANA

Šok na smučišču: smučar po hudi nesreči padel v nezavest

O smučarski nesreči so bili obveščeni policisti.
23. 2. 2026 | 08:05
08:00
Bulvar  |  Tuji trači
OBLEKA V MUZEJ

Melania nadaljuje stoletno tradicijo prvih dam

Črno-bela kreacija bo del zbirke v galeriji prvih dam v Smithsonianu. Slovenka v Beli hiši nepriljubljena, pomagal ni niti dokumentarni film.
23. 2. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Odmevi
NA SKLEPNI SLOVESNOSTI V VERONI

Kdo je slovenska alpska smučarka, ki je nosila zastavo na zaključku zimskih OI? Najprej je tekmovala za ZDA ... (FOTO)

Med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre.
23. 2. 2026 | 07:55
07:38
Šport  |  Športni trači
KONEC OLIMPIJSKIH IGER

V Ljubljani bodo vihrale slovenske zastave: ob 18. uri sprejem naših olimpijcev

Ob 18. uri bo na Mestnem trgu sprejem slovenskih olimpijcev.
23. 2. 2026 | 07:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki