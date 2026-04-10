USTANOVNA SEJA DZ

Kaj takega! Poslanka Resni.ce na glasovalni napravi v državnem zboru našla bel prah (FOTO in VIDEO)

V času odločanja o novem predsedniku DZ je pozornost pritegnil nepričakovan pripetljaj iz poslanskih klopi.
Bel prah na glasovalni napravi. FOTO: Facebook
K. G.
 10. 4. 2026 | 17:36
 10. 4. 2026 | 19:09
1:50
A+A-

Medtem ko v državnem zboru poteka glasovanje o novem predsedniku državnega zbora, ki bo nasledil Urško Klakočar Zupančič, je del pozornosti pritegnil tudi nenavaden dogodek iz poslanskih klopi, na katerega je opozorila poslanka stranke Resni.ca.

Katja Kokot je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je ob prihodu na svoje mesto na glasovalni napravi opazila bel prah, pri čemer je posebej poudarila, da podobnih sledi ni zaznala na nobeni drugi napravi. »Prvi dan v državnem zboru in beli prah na moji glasovalni napravi … ni ga bilo na nobeni drugi napravi v celi vrsti spredaj in zadaj,« je zapisala.

Vprašanje izvora in narave belega prahu za zdaj ostaja nepojasnjeno, saj uradnih informacij o tem, za kakšno snov naj bi šlo oziroma ali je bil primer predmet kakršnekoli obravnave pristojnih služb, ni. Prav tako ni znano, ali so bile o tem obveščene varnostne ali tehnične službe državnega zbora.

Zoran Stevanović FOTO: Blaž Samec
Zoran Stevanović FOTO: Blaž Samec

Dogodek prihaja v času, ko je potekal eden ključnih političnih trenutkov novega sklica parlamenta. Kandidat za predsednika DZ-ja, ki je po rangu 2. najpomembnejša funkcija v državi, je bil zgolj predsednik Resnice Zoran Stevanović. 79 glasovnic je bilo oddanih, dve neveljavni. Podpirata ga, poleg lastne stranke, še Nova Slovenija in SDS, ne pa tudi Demokrati Anžeta Logarja. Dobil je 48 glasov. To pomeni, da je v tajnem glasovanju dobil podporo kar nekaj poslancev, ki mu te javno niso napovedali, in postal novi predsednik Državnega zbora. 

državni zborZoran StevanovićStranka Resni.caglasovanjepredsednik državnega zbora
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
