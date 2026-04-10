Kaj takega! Poslanka Resni.ce na glasovalni napravi v državnem zboru našla bel prah (FOTO in VIDEO)

Medtem ko v državnem zboru poteka glasovanje o novem predsedniku državnega zbora, ki bo nasledil Urško Klakočar Zupančič, je del pozornosti pritegnil tudi nenavaden dogodek iz poslanskih klopi, na katerega je opozorila poslanka stranke Resni.ca.

Katja Kokot je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je ob prihodu na svoje mesto na glasovalni napravi opazila bel prah, pri čemer je posebej poudarila, da podobnih sledi ni zaznala na nobeni drugi napravi. »Prvi dan v državnem zboru in beli prah na moji glasovalni napravi … ni ga bilo na nobeni drugi napravi v celi vrsti spredaj in zadaj,« je zapisala.

Vprašanje izvora in narave belega prahu za zdaj ostaja nepojasnjeno, saj uradnih informacij o tem, za kakšno snov naj bi šlo oziroma ali je bil primer predmet kakršnekoli obravnave pristojnih služb, ni. Prav tako ni znano, ali so bile o tem obveščene varnostne ali tehnične službe državnega zbora.

Dogodek prihaja v času, ko je potekal eden ključnih političnih trenutkov novega sklica parlamenta. Kandidat za predsednika DZ-ja, ki je po rangu 2. najpomembnejša funkcija v državi, je bil zgolj predsednik Resnice Zoran Stevanović. 79 glasovnic je bilo oddanih, dve neveljavni. Podpirata ga, poleg lastne stranke, še Nova Slovenija in SDS, ne pa tudi Demokrati Anžeta Logarja. Dobil je 48 glasov. To pomeni, da je v tajnem glasovanju dobil podporo kar nekaj poslancev, ki mu te javno niso napovedali, in postal novi predsednik Državnega zbora.