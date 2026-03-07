Pozor! Zdravstveni inšpektorat zaradi kancerogenih snovi odpoklical te izdelke

Etilen oksid je snov, ki je v Evropski uniji v živilih in prehranskih dopolnilih prepovedana. Odpoklic se nanaša na izdelke iz linije Protex, ki so bili proizvedeni v Sloveniji in so se prodajali kot prehranska dopolnila za podporo prebavi in črevesju.

Gre za prehransko dopolnilo Protex Fiber iz serije oziroma LOT številke BI01202530, z rokom uporabe 30. januar 2027. Prav tako je odpoklican tudi komplet prehranskih dopolnil Protex Complet, ki vsebuje Protex kapsule, Protex Fiber in Protex čaj, iz serije oziroma LOT številke BI01202616, z rokom uporabe 3. avgust 2026.

Odpoklicana izdelka. FOTO: Zps

Razlog za odpoklic?

Po podatkih inšpekcije je bil razlog za odpoklic prisotnost etilen oksida v eni izmed sestavin. Ker se izdelek prodaja tudi kot del kompleta Protex Complet, odpoklic velja tudi za celoten komplet. Etilen oksid je kemična spojina, ki se v nekaterih državah uporablja za sterilizacijo surovin, vendar je njegova uporaba v živilih in prehranskih dopolnilih v Evropski uniji strogo prepovedana zaradi potencialnih genotoksičnih in kancerogenih lastnosti.

Če ste izdelek kupili, ga nemudoma vrnite na prodajno mesto.