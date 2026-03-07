  • Delo d.o.o.
KANCEROGENA SNOV

Pozor! Zdravstveni inšpektorat zaradi kancerogenih snovi odpoklical te izdelke

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je izdal obvestilo o odpoklicu določenih prehranskih dopolnil podjetja Biostile d.o.o. zaradi zaznane prisotnosti etilen oksida v eni izmed sestavin izdelka.
Podjetje vodi zelo znan obraz, Herta Kosmina. FOTO: Biostile
Podjetje vodi zelo znan obraz, Herta Kosmina. FOTO: Biostile
G. P.
 7. 3. 2026 | 12:41
1:37
Etilen oksid je snov, ki je v Evropski uniji v živilih in prehranskih dopolnilih prepovedana. Odpoklic se nanaša na izdelke iz linije Protex, ki so bili proizvedeni v Sloveniji in so se prodajali kot prehranska dopolnila za podporo prebavi in črevesju.

Gre za prehransko dopolnilo Protex Fiber iz serije oziroma LOT številke BI01202530, z rokom uporabe 30. januar 2027. Prav tako je odpoklican tudi komplet prehranskih dopolnil Protex Complet, ki vsebuje Protex kapsule, Protex Fiber in Protex čaj, iz serije oziroma LOT številke BI01202616, z rokom uporabe 3. avgust 2026. 

Odpoklicana izdelka. FOTO: Zps
Odpoklicana izdelka. FOTO: Zps

Razlog za odpoklic?

Po podatkih inšpekcije je bil razlog za odpoklic prisotnost etilen oksida v eni izmed sestavin. Ker se izdelek prodaja tudi kot del kompleta Protex Complet, odpoklic velja tudi za celoten komplet. Etilen oksid je kemična spojina, ki se v nekaterih državah uporablja za sterilizacijo surovin, vendar je njegova uporaba v živilih in prehranskih dopolnilih v Evropski uniji strogo prepovedana zaradi potencialnih genotoksičnih in kancerogenih lastnosti.

Če ste izdelek kupili, ga nemudoma vrnite na prodajno mesto.

13:00
Premium
VSESTRANSKA
VSESTRANSKA

Maja B. Kranjc, pisateljica: Da bi se našla, sem se odselila od družine (Suzy)

Ni veliko pisateljev, ki bi jih že ob izidu prvenca doletelo prestižno priznanje za drugi roman. A prav to je uspelo avtorici Klopotca in romana Kjer teče košuta, ki ji je prinesel nagrado modra ptica.
7. 3. 2026 | 13:00
12:41
Novice  |  Slovenija
KANCEROGENA SNOV

Pozor! Zdravstveni inšpektorat zaradi kancerogenih snovi odpoklical te izdelke

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je izdal obvestilo o odpoklicu določenih prehranskih dopolnil podjetja Biostile d.o.o. zaradi zaznane prisotnosti etilen oksida v eni izmed sestavin izdelka.
7. 3. 2026 | 12:41
12:29
Novice  |  Slovenija
ZARADI KRIZE NA BLIŽNJEM VZHODU

Če vlada ne bo posegla v cene goriv, nas v torek ne čaka nič dobrega

Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine.
7. 3. 2026 | 12:29
12:13
Novice  |  Slovenija
VELIKA NOČ

Kateri pirh bo letos najlepši? Začenja se 30. jubilejni natečaj Slovenskih novic

Vaše velikonočne mojstrovine lahko pošljete ali osebno oddate najpozneje do 30. marca.
7. 3. 2026 | 12:13
11:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASEDEL

V pomorski nesreči pri otoku Iž poškodovan Slovenec (FOTO)

V zalivu Pečeno na otoku Iž pri Zadru se je v petek popoldne zgodila pomorska nesreča, v kateri je bil poškodovan voditelj manjšega plovila.
7. 3. 2026 | 11:54
11:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Policisti na območju Maribora iščejo roparja, ste ga videli?

Sumijo, da je moški v zadnjih dveh dneh zagrešil kar dve kaznivi dejanji ropa.
7. 3. 2026 | 11:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice
4. 3. 2026 | 14:52
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice
3. 3. 2026 | 09:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
