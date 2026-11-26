UBIJALSKI DELCI

Vdihavajo strupene snovi iz ladjedelnice in se bojijo že tretjega požara. Civilna iniciativa zahteva nadzor in požarno varnost, vendar jih nihče ne upošteva.

Prebivalci Zapuž in Zgoše pri Begunjah že leta opozarjajo, da so izpostavljeni veliki nevarnosti: ker živijo skoraj sredi industrijske cone, vsak dan vdihavajo strupene snovi, ki se širijo iz največje slovenske ladjedelnice, podjetja SVP Yachts oziroma SVP Avio. Nekdanji Seaway bratov Jakopin je zdaj SVP Yachts oziroma SVP Avio v lasti ruskega poslovneža Vladimirja Zinčenka in proizvaja znamenite hibridne in do okolja prijazne (?!) jahte Greenline, pri tem pa se iz proizvodne hale širi smrad po stirenu, smolah, acetonu in drugih topilih. Vse te snovi so strupene, nekatere celo ...