KOT V NOČNI MORI

Kaja je dolgih 10 let živela v strahu: upniki grozili, da bo ostala brez ledvice

Kaja Grozina je desetletje preživela v primežu upnikov s črnega trga. Šele lani je odplačala dolg, ki ji ga je nakopal bivši.
Radijska voditeljica je v najtežjih časih spala kar v studiu. FOTO: Osebni Arhiv
Radijska voditeljica je v najtežjih časih spala kar v studiu. FOTO: Osebni Arhiv
Ajda Janovsky
 10. 2. 2026 | 05:00
5:13
A+A-
Sram, strah, občutki krivde – tako bi lahko opisali občutke, ki so spremljali Kajo Grozina celih 10 let. Vse se je začelo z enim samim nepremišljenim podpisom, zaradi katerega se je znašla v velikanskih dolgovih. Toda denarja si ni izposodila ona: približno 26.000 evrov si je na črnem trgu izposodil njen tedanji fant. Slepa zaljubljenost jo je vodila, da je brez pomisleka podpisala dokument kot njegov porok. »Zgodba mi je bila predstavljena v smislu: nekaj boš podpisala in mi s tem pomagala, da dobim denar, ki ga nujno potrebujem,« se spominja 28-letnica, ki je v času podpisa komaj vstopila v ...

ZADNJE NOVICE
23:08
Novice  |  Slovenija
POHOD

Domačini so jih odprli na stežaj! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
Drago Perko9. 2. 2026 | 23:08
23:01
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zato v času mrkov ne rinemo naprej, ampak le opazujemo

Učijo nas, da se življenje premika naprej. Odločimo se, ali bomo šli z njim zavestno ali na silo.
9. 2. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biatlon

Prijstno s koristnim ...
Marko Kočevar9. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Enakopravnost pa taka

Slovenija sploh nima štirih startnih mest.
Miha Šimnovec9. 2. 2026 | 22:25
22:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA

Izginila je Irena Polak. Zadnji stik s svojci je imela včeraj, ko je peš odšla od doma

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.
9. 2. 2026 | 22:04
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZEN RAZVELJAVLJENA

Bazenarja Aleša rešil povedni naklon

Alešu Zupančiču zaradi predhodnih sodb kršena pravica do nepristranskega sojenja. Strah ga je bilo, da ima sodnik že ustvarjeno mnenje o njegovi krivdi.
Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 22:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
