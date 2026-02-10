Kaja je dolgih 10 let živela v strahu: upniki grozili, da bo ostala brez ledvice

KOT V NOČNI MORI

Kaja Grozina je desetletje preživela v primežu upnikov s črnega trga. Šele lani je odplačala dolg, ki ji ga je nakopal bivši.

Sram, strah, občutki krivde – tako bi lahko opisali občutke, ki so spremljali Kajo Grozina celih 10 let. Vse se je začelo z enim samim nepremišljenim podpisom, zaradi katerega se je znašla v velikanskih dolgovih. Toda denarja si ni izposodila ona: približno 26.000 evrov si je na črnem trgu izposodil njen tedanji fant. Slepa zaljubljenost jo je vodila, da je brez pomisleka podpisala dokument kot njegov porok. »Zgodba mi je bila predstavljena v smislu: nekaj boš podpisala in mi s tem pomagala, da dobim denar, ki ga nujno potrebujem,« se spominja 28-letnica, ki je v času podpisa komaj vstopila v ...