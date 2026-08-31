Kajzer na Bledu o zahvali izraelskega premierja slovenskemu, Janša o varnosti in demografiji, da o »častnem gostu« ne govorimo (FOTO)

Na Bledu se je začel 21. Blejski strateški forum, kjer se bodo v dveh dneh na enem mestu zvrstili predsedniki držav in vlad, ministri, diplomati in strokovnjaki. Letošnji forum ne bo pomemben samo zaradi razprav o vojnah, varnosti in spreminjajočem se svetovnem redu. Za vlado Janeza Janše bo tudi priložnost, da se predstavi kot gostiteljica osrednjega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji.

Čeprav sta srečanje z njo zavrnila, si bo prizadevala za dobre odnose Evropska komisarka za širitev Marta Kos si bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala ob robu Strateškega foruma Bled (BSF), je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za EU kot za Slovenijo. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta sicer zavrnila srečanje z njo ob robu BSF.

Forum poteka pod naslovom Moč za oblikovanje prihodnosti, ki odraža svet, v katerem stara pravila izgubljajo veljavo, zavezništva postajajo bolj preračunljiva, države pa svoje interese vse pogosteje uveljavljajo z gospodarskim pritiskom, tehnologijo in tudi silo.

Kajzer tudi o zahvali izraelskega premierja slovenskemu premierju

EU potrebuje spremembe, da bo kos izzivom, te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj, je ob otvoritvi Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal. V izjavi ob prihodu na forum je Kajzer med drugim na vprašanje novinarjev komentiral zahvalo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja slovenskemu premierju Janezu Janši po slovenski blokadi skupne izjave EU z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki je ne vidi »v slabšalnem smislu«. »Če je izraelski predsednik nekaj povedal, poskušajmo razumeti. Oni imajo svoje pozicije, mi smo zavezani tem temeljnim vrednotam, na katerih je Slovenija utemeljena. V tem kontekstu sodelujemo,« je dejal Kajzer. Kot je dodal, zahvalo vidi tudi kot »nekaj pozitivnega, da pa mogoče se bodo vendarle stvari začele premikati na bolje, kar se tiče Bližnjega vzhoda«.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Premier Janez Janša je v osrednjem nagovoru, ki mu je sledila razprava s predsedniki vlad Češke, Madžarske in Hrvaške, predstavil svoj pogled na izzive, s katerimi se morata spoprijeti Evropa in Slovenija, če želita dejavno sooblikovati prihodnost. Kot ključne je izpostavil štiri preizkuse, povezane z varnostjo, odpornostjo, demografijo in verodostojnostjo.

»Ali lahko Evropa spremeni svoje resurse, raznolikost, zavezništva v moč za oblikovanje dogodkov, ali pa se bo prilagodila odločitvam, ki jih bodo sprejeli drugi?« se je Janša vprašal pred visokimi gosti. »Ali bomo zgradili odpornost, preden nas doseže agresija? Ali bomo zmanjšali nevarne odvisnosti in obvladali tehnologije, na katerih čedalje bolj temeljita naša prosperiteta in varnost? Ali se bomo sproprijeli z demografskimi težavami, dokler imamo na voljo ljudi, resurze in čas. Bomo utrdili naša zavezništva in dokončali izgradnjo povezane in svobodne Evrope, dokler imamo še vedno priložnost za to?«

Pogoj za uspeh je tudi izpolnjevanje zavez in obljub. Janša je ob tem poudaril, da Slovenija še vedno namenja premalo sredstev za obrambo in ne izpolnjuje svojih obveznosti do severnoatlantskega zavezništva. Pred blejskim občinstvom je znova obudil tudi obtožbe o pranju iranskega denarja v NLB.

Tudi letos protestniki

Tudi letos je goste pričakal protest pred Festivalno dvorano, s katerim je Gibanje za pravice Palestincev opozorilo na zbližanje odnosov med Slovenijo in Izraelom pod novo vlado Janeza Janše. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, ki je dobil vazalsko državo v EU, so vladi danes očitali udeleženci protesta.

FOTO: Voranc Vogel

Premierju Janezu Janši očitajo veleizdajo, ker da »postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki«. Tako so udeleženci kot »častnega gosta BSF« predstavili lutko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obsodili več nedavnih potez vlade v smeri zbliževanja z Izraelom.