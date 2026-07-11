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ZAVRAČAJO NAVEDBE

Kajzer ni podprl kandidature Fajonove! Imenovanje naj bi ustavil premier Janša, razlog pa ...

Nekdanja ministrica menda ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije.
Tanje Fajon. FOTO: Reuters
Tanje Fajon. FOTO: Reuters
G. P., STA
 11. 7. 2026 | 14:15
 11. 7. 2026 | 14:20
2:15
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Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili.

Minister Kajzer Fajon »ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo«, so zapisali. Ob tem so poudarili, da je bila kandidatura Fajon vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle. Kot so še dodali, postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij Evropske unije. »Zato ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval. Pričakujemo, da bodo javne razprave temeljile na preverljivih dejstvih in ne na špekulacijah ali netočnih interpretacijah,« so sporočili.

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O imenovanju Fajon, ki jo je za položaj posebne predsednice EU za Sahel predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, bi morali predstavniki držav članic EU odločati ta teden, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija. Več medijev je ob tem poročalo, da naj bi imenovanje Fajon ustavil premier Janez Janša. Po poročanju N1 naj bi Janša Kallas sporočil, da Fajon ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije.

Janša je v petek na družbenem omrežju X objavil, da je Sahel najbolj problematična regija v Afriki. »Potencialni in dejanski vir več deset milijonov nezakonitih migrantov za EU. Koga bi tja poslali v imenu EU?« je zapisal. Zunanji minister Kajzer naj bi se v nedeljo v Bruslju predvidoma sestal s Kallas.

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