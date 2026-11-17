Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica, ker da je minister v zvezi s politiko do Izraela kršil zakon o zunanjih zadevah. Za njegovo razrešitev je ob 77 prisotnih glasovalo 30 poslancev, proti pa 47. Kajzer tako ostaja na ministrskem položaju.

»Za mano je dolg, a pomemben dan«

Po glasovanju je minister Kajzer sporočil, da lahko nadaljuje delo, v katero trdno verjame. Vesel je, da je lahko predstavil dosežke vlade, zunanjega ministrstva in sodelavcev, ki prispevajo k ugledu Slovenije v svetu. Ob tem je poudaril, da diplomacija pogosto največ doseže daleč od oči javnosti. »Zato bom tudi v prihodnje vztrajal pri politiki, ki jo vodi interes Slovenije, ne glasnost trenutka,« je zapisal in zagotovil, da bo še naprej deloval v korist domovine in njenih ljudi.

Obravnava vložene interpelacije se je vrtela zlasti okoli vprašanj, povezanih z odnosom Slovenije do Izraela. Andreja Katič (SD) je v imenu predlagateljev interpelacije ministra med drugim večkrat vprašala, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo EU o obsodbi širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in zakaj o tem ni bil obveščen DZ. Poslanec Dušan Stojanovič (Svoboda) pa je zahteval pojasnilo, kakšne konkretne koristi je Sloveniji prinesla ta odločitev.

Kajzer je zavrnil očitke iz interpelacije

Glede skupne izjave EU je dejal, da nepridružitev slednji ni pomenila zavrnitve načel, na katerih temelji mednarodno pravo, ali podpore kršitvam. »Pomeni, da je bila sprejeta odločitev, ki v danem trenutku ni nadalje zaostrila takrat že izjemno kompleksne situacije pred volitvami tako v Izraelu kot v Palestini in ni dala podlage za nadaljnjo krepitev ekstremnih stališč ene ali druge strani, kar bi nadalje zmanjšalo raven zaupanja in še dodatno otežilo možnosti, da pride do rešitve,« je pojasnil. Poudaril je še, da Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, varstvu človekovih pravic, zaščiti civilnega prebivalstva in prizadevanjem za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah se je spremenil le način, kako te zaveze uresničujejo. Zavrnil je očitke, da je kršil zakon o zunanjih zadevah.