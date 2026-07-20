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Kajzer: Pri postopku imenovanja Fajon sum na hude kršitve, Pirc Musar nad ravnanjem vlade razočarana

Zunanji minister je še dejal, da pri odločitvi nove vlade, da odreče podporo Fajon, ni šlo za politični revanšizem
Minister Kajzer je zavrnil navedbe Tanje Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo.  FOTO: Jože Suhadolnik
Minister Kajzer je zavrnil navedbe Tanje Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo.  FOTO: Jože Suhadolnik
STA, B. K. P.
 20. 7. 2026 | 17:35
3:51
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Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel obstaja sum, da je prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so bili sproženi ustrezni postopki, je danes dejal zunanji minister Tone Kajzer. Zavrnil je navedbe Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo. Kot je v odzivu na odločitev visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, da umakne predlog imenovanja Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, spomnil Kajzer, je zunanje ministrstvo ugotovilo, da imenovanje njegove predhodnice ni bilo podano s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, neposredno podrejene Fajon.

Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanj Fajon je danes sporočila, da jo je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas v nedeljo zvečer obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel. Fajon je ob tem izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji.

»Iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev, in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki,« je v izjavi za medije pojasnil minister. Strinjal se je sicer, da je pomembno, da je Slovenija dobro zastopana na položajih v tujini, vendar pa je treba pri tem spoštovati zakonitost postopkov. In če bi bili v primeru imenovanja Fajon upoštevani vsi zakonski postulati, »bi se stvar lahko seveda izšla tudi drugače«, je dejal in dodal, da ima samo vlada pristojnosti na tem področju.

Kot je še povedal Kajzer, ugotovitve iz poročila MZEZ kažejo tudi na to, da pri odločitvi nove vlade, da odreče podporo Fajon, ni šlo za politični revanšizem, kar ji očitajo v stranki SD. Imenovanje ni imelo zakonske osnove, niti ni imelo osnove v strategiji, da je Slovenija pod prejšnjo vlado za več kot šestkrat povečala sredstva za območje Sahela, je dejal. »In iz tega se lahko ustvari vtis, da se je seveda uzurpirala celotna situacija za določene osebne koristi. Ampak o tem bodo potekali še postopki,« je pojasnil minister, pri čemer ni predstavil podrobnosti. Obenem je zanikal navedbe svoje predhodnice na ministrskem položaju, da ga je o kandidaturi seznanila ob primopredaji poslov v začetku junija.

Predsednica nad ravnanjem vlade razočarana

Predsednica države Nataša Pirc Musar je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, pa so sporočili iz urada predsednice. Preklic nominacije »je tako morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati velik poraz za državo«, je ocenila Pirc Musar. 

»Odrekanje tovrstne podpore namreč pomeni, da pri podpori slovenskim kandidatkam in kandidatom za funkcije v mednarodnih institucijah bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost,« je v odzivu navedla predsednica republike, ki je priznala, da je novica o preklicu nominacije Fajon glede na razvoj dogodkov sicer ni presenetila, a da je nad ravnanjem vlade razočarana. Po besedah Pirc Musar je rezultat takšnega ravnanja »manjša prisotnost oz. kar odsotnost Slovenk in Slovencev na pomembnih položajih v evropskih in mednarodnih institucijah«. A ravno države, »ki svojih interesov ne morejo uveljavljati zgolj zaradi svoje geografske velikosti, bi morale posebej skrbeti za to, da se mednarodno profilira čim več njihovih kadrov, saj ugledne pozicije zanje niso ravno samoumevne«, je poudarila predsednica.

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