Kajzerju zelena luč, proti je bil le Mesec: Nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine

Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma DZ za zunanjo politiko in zadeve EU. »Nisem advokat Izraela niti advokat Palestine,« je dejal ob vprašanjih o morebitni spremembi odnosa Slovenije do Izraela, ni pa bil jasen, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine.

Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora DZ za zunanjo politiko, nihče ni bil proti

V odboru za zadeve EU je njegovo predstavitev kot ustrezno ocenilo sedem članov, proti je bil Luka Mesec (Levica). Kot je pred glasovanjema obeh odborov napovedal odhajajoči premier in poslanec Svobode Robert Golob, bodo poslanci te stranke konstruktivni, ne bodo glasovali proti, temveč se bodo vzdržali. Predstavitev je ocenil kot ustrezno, bodo pa počakali, kako se bo Kajzerjeva načelnost odrazila v praksi.

V predstavitvi pred člani obeh odborov je Kajzer med prioritetami zunanje politike med drugim izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in Natu in krepitev odnosov z ZDA, dobre odnose s sosednjimi državami, regionalno sodelovanje v srednji Evropi, nadaljnjo podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana ter krepitev gospodarske diplomacije.

Mednarodno priznanje Palestine je bil politični akt, je v odgovorih na vprašanje Lene Grgurevič (Svoboda) in Andreje Katič (SD), ali bo Slovenija to priznanja preklicala, dejal Kajzer, ki podpira nadaljnjo humanitarno pomoč za Gazo.

Ne vem, ali obstajajo primeri odpriznanja. ... Če bo taka odločitev sprejeta, verjamem, da se bomo glede tega lahko umaknili v neko polje realnosti, da to ne bo več pritiskalo na deficit v našem skupnem delovanju na področju zunanje politike,« je dejal v odgovoru na večkrat zastavljeno vprašanje glede Palestine.

Odbor DZ za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je z devetimi glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš Rojs ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje s področja, ki ga bo pokrivala. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je poudarila 23 let izkušenj na tem področju. Ministrstvo dobro pozna, saj je bila trikrat državna sekretarka, nanj pa se vrača že petič. Napovedala je ukrepe za boljše črpanje kohezijskih sredstev, pripravo dokumentov za obdobje 2028–2034 ter korake k ustanovitvi pokrajin, za kar bo potrebna tudi širša politična podpora. Odpirala bo tudi zakon o financiranju občin, pri čemer želi upoštevati razlike med njimi. Sedež ministrstva naj bi bil v Mariboru.

Na vprašanja glede morebitne spremembe politike do Izraela pa je dejal, da "vsekakor Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb". »Prizadeval si bom, da se odnosi postavijo nazaj v nek realen okvir in da se pogovarjamo, ne preko medijev, ampak da slišimo stališča obeh strani,« je napovedal.