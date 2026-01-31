Kako bo z vinogradništvom in vinarstvom v letu 2026? (FOTO)

V drugi polovici prejšnjega tedna in tudi v tem tednu marsikje po vinogradih severovzhodnega dela Slovenije poteka prvo opravilo v vinogradu v novem letu – tradicionalna Vincencijeva rez, ponekod pa tudi dodatna usposabljanja. Tako je bilo tudi v kleti in vinogradu družinske kmetije Kozar - Veberič v Cogetincih pri Cerkvenjaku, kjer so se zbrali vinogradniki vseh društev z Upravne enote Lenart (Benedik, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica). Mimogrede na kmetiji sedaj gospodarita mlada prevzemnika, sin Srečko, njegova soproga Mateja in njuna dva sinova.

Poleg prve rezi v vinogradu – Vincencije rezi, so prisotni prisluhnili tudi strokovnemu predavanju na temo Vinogradništvo v letu 2026. O zanimivi tematiki in vsem povezanim s tem so bili predavatelji mag. Marko Breznik, specialist za vinogradništvo Podravskega okoliša, v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, Marko Kramer iz podjetja Metrob, specialist za zaščito in dognojevanje vinske trte, in Kristjan Avguštin iz podjetja Karsia prav tako specialist za zaščito vinske trte.

FOTO: O. B.

Najprej je mag. Breznik neposredno prikazal nekaj strokovnih rezi vinske trte z obrazložitvijo, zakaj tako obrežemo trto. Dejal je tudi, da je od rezi vinske trte odvisno koliko bo jeseni vina v sodih. V večnamenski dvorani družine Kozar Veberič sta nato strokovnjaka iz podjetij Metrob in Karsija, Kramer in Avguštin, predstavila strokovni prikaz zaščite in dognojevanja vinske trte v zimskem in spomladanskem času. Po strokovnem prikazu in predavanju o rezi, dognojevanju in zaščiti vinske trte, je sledila vinogradniška malica in degustacija odličnih vin mlade družine Kozar, saj je mlada gospodinja nečakinja znanega vinogradnika, ocenjevalca vin doma in v tujini, Slovenskega vinskega viteza kakor tudi častnega Madžarskega vinskega viteza.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Vsi zbrani vinogradniki so se na koncu strinjali z zaključnim govorom mag. Marka Breznika, da je vinogradništvo že od nekdaj doma v Sloveniji in se moramo zavzeti, da bo še naprej obstajalo ne glede na zelo slabega sedanje stanja vinogradništva.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.