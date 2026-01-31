  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIONALNA VINCENCIJEVA REZ

Kako bo z vinogradništvom in vinarstvom v letu 2026? (FOTO)

Poleg Vincencijeve rezi so vinogradniki Slovenskih goric prisluhnili tudi strokovnemu predavanju.
Vinogradniki so se učili v vinogradu in kleti FOTO: O. B.

Vinogradniki so se učili v vinogradu in kleti FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Vinogradniki so se učili v vinogradu in kleti FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
O. B
 31. 1. 2026 | 11:51
2:23
A+A-

V drugi polovici prejšnjega tedna in tudi v tem tednu marsikje po vinogradih severovzhodnega dela Slovenije poteka prvo opravilo v vinogradu v novem letu – tradicionalna Vincencijeva rez, ponekod pa tudi dodatna usposabljanja. Tako je bilo tudi v kleti in vinogradu družinske kmetije Kozar - Veberič v Cogetincih pri Cerkvenjaku, kjer so se zbrali vinogradniki vseh društev z Upravne enote Lenart (Benedik, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica). Mimogrede na kmetiji sedaj gospodarita mlada prevzemnika, sin Srečko, njegova soproga Mateja in njuna dva sinova.

Poleg prve rezi v vinogradu – Vincencije rezi, so prisotni prisluhnili tudi strokovnemu predavanju na temo Vinogradništvo v letu 2026. O zanimivi tematiki in vsem povezanim s tem so bili predavatelji mag. Marko Breznik, specialist za vinogradništvo Podravskega okoliša, v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, Marko Kramer iz podjetja Metrob, specialist za zaščito in dognojevanje vinske trte, in Kristjan Avguštin iz podjetja Karsia prav tako specialist za zaščito vinske trte.

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

Najprej je mag. Breznik neposredno prikazal nekaj strokovnih rezi vinske trte z obrazložitvijo, zakaj tako obrežemo trto. Dejal je tudi, da je od rezi vinske trte odvisno koliko bo jeseni vina v sodih. V večnamenski dvorani družine Kozar Veberič sta nato strokovnjaka iz podjetij Metrob in Karsija, Kramer in Avguštin, predstavila strokovni prikaz zaščite in dognojevanja vinske trte v zimskem in spomladanskem času. Po strokovnem prikazu in predavanju o rezi, dognojevanju in zaščiti vinske trte, je sledila vinogradniška malica in degustacija odličnih vin mlade družine Kozar, saj je mlada gospodinja nečakinja znanega vinogradnika, ocenjevalca vin doma in v tujini, Slovenskega vinskega viteza kakor tudi častnega Madžarskega vinskega viteza.

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

Vsi zbrani vinogradniki so se na koncu strinjali z zaključnim govorom mag. Marka Breznika, da je vinogradništvo že od nekdaj doma v Sloveniji in se moramo zavzeti, da bo še naprej obstajalo ne glede na zelo slabega sedanje stanja vinogradništva.

FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
FOTO: O. B.

Poleg prve rezi v vinogradu – Vincencije rezi, so prisotni prisluhnili tudi strokovnem predavanju na temo Vinogradništvo v letu 2026.

Več iz teme

Vincencijeva rezvinogradnikivinska trtavinogradništvoSlovenijaGornja RadgonaSV Slovenija
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRED DESETIMI LETI

Znani leta 2016: To so bili zabavnejši časi! (Suzy)

Družbena omrežja je preplavil še en trend obujanja spominov in nostalgije.
31. 1. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O HITREM HUJŠANJU

Kako hitro in varno shujšati? Resnica o izgubi teže, ki jo morate poznati

Hitro hujšanje je mamljivo, a lahko hitro postane nevarno.
Miroslav Cvjetičanin31. 1. 2026 | 13:00
12:36
Novice  |  Svet
TOŽI LASTNO VLADO

Za razkritje davčnih informacij medijem Trump zahteva rekordno odškodnino, preverite številko

Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado za deset milijard dolarjev.
31. 1. 2026 | 12:36
12:29
Novice  |  Slovenija
VEČNAMENSKA LADJA

Modernizirani Triglav sprejeli s častmi, odslej ima v Ankaranu lasten privez (FOTO)

Operativnost ladje Triglav je predvidena do leta 2040, po modernizacija ima nove mitraljeze, ruski top pa so zamenjali s topom Nato standarda.
31. 1. 2026 | 12:29
12:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
TEŽKI KABLI, HITRI TATOVI

Kako je nekdo odtujil polovico napajalnega kabla pri nakupovalnem centru?

Polovica trofaznega kabla je izginila čez noč, osumljenca še iščejo.
31. 1. 2026 | 12:12
11:51
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNA VINCENCIJEVA REZ

Kako bo z vinogradništvom in vinarstvom v letu 2026? (FOTO)

Poleg Vincencijeve rezi so vinogradniki Slovenskih goric prisluhnili tudi strokovnemu predavanju.
31. 1. 2026 | 11:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki