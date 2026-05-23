Kako dolgo se bo obdržala nova Janševa vlada? Toliko volivcev meni, da manj kot eno leto

Po rezultatih ankete, ki jo je za medijsko hišo Pop TV pripravil Inštitut Mediana, volivci novi oblasti pripisujejo precej različne možnosti za obstanek na oblasti. Največ vprašanih meni, da bo četrta vlada Janeza Janše mandat izpeljala do konca. Takšno pričakovanje je izrazilo 37 odstotkov anketirancev. Medtem nekaj več kot petina sodelujočih ocenjuje, da bo koalicija zdržala približno polovico mandata, dobrih 17 odstotkov pa ji napoveduje le eno leto delovanja. Desetina vprašanih pričakuje, da bo manjšinska povezava SDS, NSi, Demokratov in ob podpori stranke Resnica na oblasti ostala do treh let.

Anketa je preverjala tudi odnos javnosti do prvih zakonodajnih ukrepov nove vlade. Interventni omnibus zakon, ki vključuje spremembe na več področjih, od zdravstva do davčne politike, med volivci nima izrazite podpore. Več sodelujočih mu namreč nasprotuje, kot pa ga podpira. Popolno nasprotovanje je izrazila skoraj četrtina vprašanih, medtem ko zakon brez zadržkov podpira 16,5 odstotka anketirancev.

Vprašani so odgovarjali tudi o možnosti referendumskega odločanja, ki ga zahtevajo sindikati. Večina sodelujočih ni naklonjena temu, da bi državljani o zakonu odločali na referendumu. Četrtina vprašanih referendumu odločno nasprotuje, nekaj več kot petina pa ga podpira. Kljub temu so bila mnenja pri vprašanju referendumskega odločanja precej bolj izenačena kot pri podpori samemu interventnemu zakonu.