  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   ZAŠČITNA OPREMA

Kako izbrati zaščitno opremo, ki ustreza dejanskim potrebam delovnega okolja

Asteko pojasnjuje, kako zaščitna oprema temelji na oceni tveganj, standardih in realnih zahtevah delovnega okolja.
FOTO: Asteko
FOTO: Asteko
Promo Slovenske novice
 4. 3. 2026 | 09:14
4:17
A+A-

V profesionalnem okolju je zaščitna oprema sestavni del organizacije procesa in ne zgolj naknadna dopolnitev delovnega mesta. Izbira mora temeljiti na realni oceni tveganj, konkretnih nalogah in dejanskih obremenitvah.

Podjetja, ki varnost obravnavajo sistemsko, začnejo pri analizi delovnih procesov in šele nato preidejo k izbiri opreme. Tak pristop omogoča strokovno utemeljene odločitve in dolgoročno zmanjšuje tveganja. V slovenskem prostoru med specializiranimi ponudniki deluje tudi Asteko, ki pokriva več segmentov varnosti pri delu.

Analiza delovnega procesa

1. Opredelitev konkretnih nalog

Največ napak nastane, ko se oprema določa preveč splošno. “Gradbišče” ali “proizvodnja” nista dovolj natančna opisa. Ključno je, kaj zaposleni dejansko izvajajo:

  • rezanje, brušenje ali varjenje
  • delo na višini
  • rokovanje s kemikalijami
  • manipulacija s težkimi bremeni
  • delo na prostem v različnih vremenskih pogojih

Vsaka naloga pomeni specifično kombinacijo mehanskih, kemičnih, toplotnih ali ergonomskih tveganj.

2. Ocena izpostavljenosti

Poleg vrste tveganja je treba oceniti tudi trajanje in pogostost izpostavljenosti. Kratkotrajna izpostavljenost visoki temperaturi zahteva drugačne rešitve kot celodnevno delo v mrazu ali vlagi.

Standardi in tehnične zahteve

3. Razumevanje relevantnih standardov

Oznaka CE ni dovolj. Pomembno je preveriti, kateri standard se uporablja za posamezno vrsto tveganja in kakšne preskuse je izdelek opravil. Pri zaščiti stopal so pomembni razred zaščite, protivbodna zaščita in protizdrsne lastnosti. Pri zaščiti dihal je ključna razlika med filtracijo delcev in zaščito pred plini. Nepravilna interpretacija standardov lahko vodi v prekomerno ali nezadostno zaščito.

Sistem kot celota

4. Kompatibilnost elementov

Oprema mora delovati kot sistem. Neujemanje med posameznimi elementi lahko zmanjša učinkovitost zaščite.

Tipični primeri vključujejo:

  • respirator in zaščitna očala, ki se mehansko ovirajo
  • glušniki, ki ob uporabi čelade ne tesnijo pravilno
  • rokavice, ki zmanjšujejo natančnost

Izbor mora temeljiti na realnih delovnih scenarijih.

Ergonomija in funkcionalnost

5. Povezava med oblačili in varnostjo

V sodobnem industrijskem okolju so delovna oblačila del tehničnih zahtev delovnega procesa in vplivajo na gibljivost ter varnost zaposlenih.

Materiali morajo ustrezati okolju, kroji pa omogočati naravno gibanje. Posebej pri fizično zahtevnih opravilih so delovne hlače neposredno povezane z zaščito kolen in vzdržljivostjo materiala. Neustrezna ergonomija pogosto vodi v nepravilno uporabo ali prilagoditve, ki zmanjšujejo varnost.

Upravljanje življenjske dobe

6. Pregledi in zamenjava

Materiali se obrabljajo, elastični deli izgubljajo lastnosti, vidljivost se z večkratnim pranjem zmanjšuje. Profesionalno upravljanje vključuje:

  • redne vizualne preglede
  • dokumentirano evidenco izdaje
  • jasne kriterije za zamenjavo

Tak sistem zmanjšuje tveganje uporabe neustrezne opreme.

Zaključek

Ustrezna izbira temelji na jasni metodologiji: analiza nalog, ocena tveganj, preverjanje standardov in kompatibilnost sistema. Ko je odločitev strokovno utemeljena, zaščitna oprema postane del učinkovitega varnostnega sistema in ne zgolj formalna zahteva zakonodaje.

Tak pristop dolgoročno zmanjšuje poškodbe in krepi profesionalno kulturo varnosti v podjetju.

Naročnik oglasne vsebine je Asteko

Več iz teme

zaščitna opremadelovne hlačedelovna oblačilapromo
ZADNJE NOVICE
10:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MALI, A POMEMBEN

Ta del možganov vpliva na lakoto in sitost

Drobna, a izjemno pomembna struktura, ki skrbi za ravnovesje v telesu.
4. 3. 2026 | 10:12
09:51
Novice  |  Slovenija
IZBOR

To so finalistke Miss Slovenije: zdrav duh v lepih telesih

Dekleta so pokazala moč, srce in vztrajnost.
4. 3. 2026 | 09:51
09:38
Bulvar  |  Domači trači
NOVO POGLAVJE

Znana slovenska podjetnica razkrila veselo novico: »Ko se svet za hip ustavi zaradi nepopisne sreče« (VIDEO)

Po letih tihega upanja in številnih razočaranjih sta s partnerjem zdaj potrdila, da pričakujeta prvega otroka.
4. 3. 2026 | 09:38
09:34
Bulvar  |  Domači trači
UJETI NA MALDIVIH

Slovenci ujeti na Maldivih: pot do Slovenije bo nenavadna in dolga (FOTO)

Mnogim je vojna na Bližnjem vzhodu prekrižala načrte za vrnitev domov, med njimi je tudi slovenski popotnik Zvone Šeruga.
Nina Čakarić4. 3. 2026 | 09:34
09:19
Bulvar  |  Domači trači
SLOVESNA RAZGLASITEV

Urška Klakočar Zupančič očarala v rdečih petkah: So simbol upora proti seksizmu!

Na osrednjem dogodku, ki slavi izjemne ženske zgodbe in voditeljstvo, je pozornost pritegnila predsednica državnega zbora.
4. 3. 2026 | 09:19
09:18
Bulvar  |  Tuji trači
ZASKRBLJENI OBOŽEVALCI

Kaj se dogaja z Demi Moore? »Ne vemo, zakaj je takšna, nehajte!«

Na zadnjih prireditvah se je zvezdnica pojavila bolj vitka kot kdaj koli prej, a to ni edino, kar je padlo v oči.
4. 3. 2026 | 09:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki