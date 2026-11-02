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DNEVNI CENTRI ZA AKTIVNO STAROST

Kako je nemška ideja v Ljubljani zaživela kot zgodba o medgeneracijskem druženju

V Ribnici resno razmišljajo o ustanovitvi dnevnega centra za starejše.
Vsebina, ki jo dnevni centri ponujajo, mora biti zanimiva za obiskovalce. FOTO: Simona Fajfar

Vsebina, ki jo dnevni centri ponujajo, mora biti zanimiva za obiskovalce. FOTO: Simona Fajfar

V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor, pravi Marjan Sedmak. FOTO: Simona Fajfar

V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor, pravi Marjan Sedmak. FOTO: Simona Fajfar

Ribnici najbližji dnevni center so odprli v občini Velike Lašče, na Karlovici, aprila letos. FOTO: Simona Fajfar

Ribnici najbližji dnevni center so odprli v občini Velike Lašče, na Karlovici, aprila letos. FOTO: Simona Fajfar

Vsebina, ki jo dnevni centri ponujajo, mora biti zanimiva za obiskovalce. FOTO: Simona Fajfar
V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor, pravi Marjan Sedmak. FOTO: Simona Fajfar
Ribnici najbližji dnevni center so odprli v občini Velike Lašče, na Karlovici, aprila letos. FOTO: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 2. 11. 2026 | 07:39
5:12
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Na nedavnem Alzheimer cafeju so v Ribnico povabili Marjana Sedmaka, nekdanjega novinarja, ki je pred 25 leti iz Nemčije, kjer je bil dopisnik v Bonnu, prinesel idejo o centrih za starejše. »Tam sem videl Seniorentreffpunkt ali klube za starejše, ki so namenjeni aktivnim in samostojnim starejšim,« je razložil. Takratna ljubljanska županja Vika Potočnik je bila ideji naklonjena, zato je Sedmak pripravil 30-stranski koncept, s katerim so prek Mestne zveze upokojencev Ljubljana kandidirali na razpisu za občinska sredstva. Bili so uspešni, a so dobili sredstva le za program, ne pa za opremo. »Prostore smo dobili v nekdanjem vrtcu,« se Sedmak spominja začetkov.

Že od začetka so bili originalni pri oblikovanju programa. Sedmak je številnim obiskovalcem Alzheimer cafeja razložil, da imajo Italijani kulturne centre za starejše, pa Nemci tudi, »a je tam dolgčas«. Zato so se s prvo zaposleno v dnevnem centru, Jero Grobelnik, dogovorili za program, ki bo po dlaki ljudi: »Ljudje so prihajali v dnevni center in se jih je spraševalo, kaj bi radi počeli.« Na začetku so obiskovali telovadbo, pa profesorica angleščine je začela tečaje jezika, podobno je bilo s staro grščino in latinščino. Tako je začel nastajati obsežen program, ki ga danes izvajajo v ljubljanskih dnevnih centrih aktivnosti za starejše in ki si ga je mogoče ogledati tudi na spletu. Samo v Ljubljani ti centri delujejo na osmih lokacijah. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi dejavnostmi, od tečajev tujih jezikov – tudi arabskega – do trebušnega plesa, igranja taroka do Feldenkreisove metode in biofotonskega zdravilstva. »V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor,« pravi Marjan Sedmak.

Ribnici najbližji dnevni center so odprli v občini Velike Lašče, na Karlovici, aprila letos. FOTO: Simona Fajfar
Ribnici najbližji dnevni center so odprli v občini Velike Lašče, na Karlovici, aprila letos. FOTO: Simona Fajfar

Poziv županskim kandidatom

Ker v Sloveniji po ocenah živi več kot 47.000 oseb z demenco in ker vsakega človeka z demenco oskrbujejo najmanj trije ljudje, torej demenca obremenjuje okoli 200.000 prebivalcev Slovenije, Spominčica – Alzheimer Slovenija, nacionalno strokovno združenje za pomoč pri demenci, poziva kandidate za župane na letošnjih lokalnih volitvah, naj ukrepe za učinkovitejšo celostno oskrbo demence uvrstijo v svoj volilni program. V Spominčici opozarjajo na naraščajočo pojavnost demence v slovenski družbi in izzive, ki jih ta tiha epidemija prinaša svojcem, zdravstvenemu in socialnovarstvenemu sistemu ter javnim financam.

V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor, pravi Marjan Sedmak. FOTO: Simona Fajfar
V dnevnih centrih se dogaja vse mogoče, a recept je, da se zbere skupina in se najde mentor, pravi Marjan Sedmak. FOTO: Simona Fajfar

Pravi še, da Mestna občina Ljubljana že vse od začetka podpira delovanje dnevnih centrov: »Včasih so bili v prostorih, kjer ni bilo kaj drugega, zdaj pa je koncept, da bi dnevne centre pripeljali v vse ljubljanske četrtne skupnosti.« Pa tudi ime dnevnih centrov nekoliko zavaja, ker so to v resnici medgeneracijski centri, saj je v njih občasno mogoče srečati ne samo starejše in odrasle, ampak tudi otroke.

»Odprti morajo biti za vse«

Ljubljanski dnevni centri so odprti od osme do 16. ure oziroma še dlje, tudi po deset ur na dan. Mesečna članarina za tiste, ki hodijo v dnevni center, je deset evrov. Ljudje pridejo na določene dejavnosti in se tam zadržijo uro ali dve. »Redno, dvakrat do trikrat na teden hodi 400 ljudi, enkrat na teden pa okoli 1000,« je povedal Marjan Sedmak. Obiskovalce Alzheimer cafeja je zanimalo, ali so te ustanove primerne tudi za osebe z demenco. »Če je demenca v zgodnji fazi, to seveda ni problem,« je razložil dr. Božidar Voljč, ki je pogovor vodil, problem pa lahko nastane, ko demenca napreduje. Se je že zgodilo, da se je gospa z zgodnjo obliko demence, ki je sama prihajala in odhajala v dnevni center, na poti domov izgubila.

Anketa, ki so jo opravili v Ribnici, je namreč pokazala, da bi ljudem, ki skrbijo za osebe z demenco, zelo koristilo, če bi lahko svojca pripeljali v dnevni center za nekaj ur, oni pa bi lahko odšli po opravkih. Toda organizacija dnevnega centra, v katerem bi bile tudi osebe z napredovalo demenco, bi morala biti drugačna, ne samo za starejše. Prav tako je v Ljubljani odprto vprašanje prehrane v dnevnih centrih, saj morajo v tem primeru ustanove izpolnjevati cel kup dodatnih pogojev, kot da so gostinski lokal. »Tako pa kaj skuhajo v okviru tečaja kuhanja in potem to pojedo,« je razložil Sedmak.

Če je demenca v zgodnji fazi, to seveda ni problem.

Ker je tudi na občini posluh za ustanovitev dnevnega centra, bi v Ribnici potrebovali manjšo skupino ljudi, ki bi vse pripravila. Kot je dejal Sedmak, bi bilo dobro, da dnevni center ni v prostorih župnišča, ker je dnevni center namenjen tudi muslimanom in sploh različno verujočim ter neverujočim. Poleg tega v dnevnih centrih velja še, da se tam ne pogovarja o svetovnih nazorih in politiki. »Odprti morajo biti za vse,« pravi Marjan Sedmak. 

Za tiste, ki skrbijo za dementne osebe, je zelo pomembno, da bi lahko svojce pripeljali za nekaj ur.

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