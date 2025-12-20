Kako je to mogoče? Ob najnižji stopnji brezposelnosti v Sloveniji lani več ljudi na robu revščine

Stopnja tveganja revščine se je lani zvišala na 13,2 odstotka, stopnja dolgotrajne brezposelnosti pa je bila z 1,2 odstotka najnižja doslej, kaže pregled kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja, ki jih deset let, od sprejetja Agende 2030, spremlja državni statistični urad. Z dohodkom, manjšim od praga tveganja revščine, je živelo približno 276.000 prebivalcev Slovenije. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je v obdobju med letoma 2008 in 2024 znižala na najnižjo raven, in sicer z 1,5 na 1,2 odstotka.

Tudi več korupcije

Statistični podatki ob tem kažejo še en skrb vzbujajoč podatek - delež žensk na vodstvenih položajih je v primerjavi z letom prej upadel za 4,8 odstotne točke na 21,1 odstotka. Se je pa delež zgodnje opustitve izobraževanja nekoliko zmanjšal, in sicer za 0,4 odstotne točke na pet odstotkov. Leto prej, ko je znašal 5,4 odstotka, je bil največji v opazovanem obdobju 2008-2024. Povečal se je lani tudi indeks zaznavanja korupcije v javnem sektorju - na letni ravni je znašal je 60 na lestvici od 0 do 100. Predlani je bila njegova vrednost 56.