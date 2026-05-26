Kako lahko hitro pridobim ponudbe dobrih obrtnikov?

Preverjanje na spletu, v telefonskih imenikih, poizvedovanje pri prijateljih in sosedih za priporočila … Frustracije se nabirajo, delo pa še vedno čaka - tudi kadar je rešitev le nekaj klikov stran.

Natančneje: na zaslonih vašega telefona, računalnika ali tabličnega računalnika. To je platforma Mojmojster, na kateri je do danes registriranih več kot 18.000 preverjenih slovenskih izvajalcev. To so obrtniki za vse vrste gradbenih del, od novogradnje, prenove in obnove do manjših popravil in inštalacij. Ne glede na to, ali potrebujete strokovnjaka za prenovo kopalnice, polaganje laminata ali talnega ogrevanja, ometavanje ali večje gradbene projekte, jih boste tukaj našli vse na enem mestu.

“Na platformi Mojmojster boste našli dobre obrtnike za vsako delo.”

Kako deluje Mojmojster?

Iskanje izvajalcev čez spletno platformo Mojmojster je sila preprosto - z le nekaj kliki lahko prejmete več ponudb od preverjenih in ocenjenih obrtnikov v vaši okolici.

Preprosto izpolnite obrazec za povpraševanje - to vam bo vzelo le nekaj minut - v katerem navedite vrsto dela in kratek opis načrtovanega projekta, ter lokacijo in časovni okvir za izvedbo del. Ekipa Mojmojster bo vaše povpraševanje hitro obdelala in kmalu boste prejeli ponudbe preizkušenih strokovnjakov iz vaše okolice. In to brezplačno ter brez provizije! Tako prihranite čas in živce, saj veste, da bo delo opravljeno točno tako, kot ste zahtevali.

“Ekipa platforme Mojmojster vam je na voljo za svetovanje pri oddaji povpraševanj in zagotavlja, da vsak uporabnik prejme najbolj ustrezne ponudbe od usposobljenih izvajalcev.”

Do danes je bilo prek platforme zaključenih več kot 460.000 gradbenih in prenovitvenih projektov - od preprostih popravil do velikih gradbenih projektov.

Janez je s pomočjo platforme našel izvajalca za asfaltiranje dvorišča: “Na internetu sem iskal ponudnika za asfaltiranje in naletel na oglas platforme Mojmojster. Ob pregledu spletne strani sem ugotovil, da ponujajo možnost oddaje povpraševanja za gradbene projekte in se odločil poskusiti. Večjih izzivov pri izbiri mojstra nisem imel - mojster me je kontaktiral zelo hitro po oddaji povpraševanja in se tudi nato oglasil na ogled. Na ogledu je prisluhnil mojim željam in podal konstruktivne komentarje. Pokazal je svojo strokovnost, zato sem se brez večjih oklevanj dogovoril z njim.”

Kako na Mojmojster izbrati najboljšega izvajalca?

Najboljši način izbire najustreznejšega strokovnjaka je na podlagi njihovih ocen. Preprosto prebrskate skozi ocene, komentarje in fotografije projektov, ki so na voljo na profilu izvajalca. Vse ocene so podane iz prve roke, s čimer dobite pristna priporočila prejšnjih strank.

Vsak naročnik, ki čez platformo najde izvajalca, ima po zaključku dela možnost, da ga oceni ter ovrednoti njegovo delo, prizadevanje in predanost. Njihove izkušnje pa vam pomagajo izbrati najboljšo možno možnost. Na platformi je tako zbranih že več kot 92.700 uporabniških ocen, kar dodatno zagotavlja njeno zanesljivost. Vsak obrtnik, registriran na platformi, si zato prizadeva za najboljše možne ocene, kar predstavlja dodatno spodbudo za kakovostno opravljeno delo.

Na platformi Mojmojster najdete tudi obširni in redno aktualiziran gradbeni kalkulator, s katerim lahko ugotovite povprečne cene storitev in gradbenih materialov v Sloveniji ter si tako ustvarite okvir za proračun, ki ga bo vaš projekt zahteval. Na voljo je tudi revija, kjer vsak dan najdete najnovejše navdihe, strokovne nasvete in podrobnejše informacije o vseh vrstah gradbenih in renovacijskih del.

V času, ko so dobri obrtniki zasedeni že mesece vnaprej, vam je Mojmojster vaš zanesljiv partner za gradnjo in obnovo, ki vam omogoča, da svoj gradbeni projekt začnete hitro in brez nepotrebnega stresa.

Naročnik oglasne vsebine je Mojmojster