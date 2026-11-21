Kako mladim približati ljubezen do domovine, slovenskega jezika in narodne identitete? Kakšno vlogo imajo pri tem učitelji in šole? To bodo osrednja vprašanja mednarodne konference, ki bo v soboto v Kamniku. Med predavatelji bodo tudi zgodovinar Jože Možina, nekdanji minister Žiga Turk in zgodovinarka Helena Jaklitsch.

V Osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku bo v soboto tako potekala že osma mednarodna konferenca o vzgoji za ljubezen do domovine in države, tokrat pod naslovom Domoljubje skozi znanje in dejanja.

Dogodek pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), ki želi spodbuditi razmislek o tem, kako pri otrocih in mladostnikih razvijati spoštovanje do slovenskega jezika, kulture, zgodovine in države.

Možina o slovenskem razkolu, Turk o povezovanju generacij

Med osrednjimi govorci bodo tri znana imena. Zgodovinar in novinar Jože Možina bo spregovoril o domoljubju skozi vprašanja slovenskega razkola in sprave. Nekdanji minister Žiga Turk bo razmišljal o izobraževanju kot mostu med generacijami, zgodovinarka in nekdanja ministrica Helena Jaklitsch pa bo odprla vprašanje odgovornosti izobražencev do lastnega naroda. Organizatorji želijo s predavanji spodbuditi tudi razpravo o pomenu poznavanja zgodovine in prenašanja kulturnega izročila na mlajše generacije.

Med napovedanimi gosti tudi Peterle in Lotrič

Med napovedanimi slavnostnimi govorci so tudi nekdanji predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Kulturni program bodo pripravili učenci osnovne šole, sodelovala pa bosta tudi pevec Marcos Fink in pesnik Tone Kuntner.

Kakšno domoljubje želijo prenašati na otroke?

Predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar je pred dogodkom za portal Domovina pojasnila, da konferenco organizirajo že od leta 2019. Vsako leto se posvetijo drugemu vidiku narodne identitete, od slovenskega jezika in kulture do odnosa do samostojne države. Letošnji poudarek bo na tem, kako domoljubje prenesti iz besed v konkretna dejanja.