Kako radodarne so pomurske občine ob rojstvu otroka?

Naloga države je, da ustvari ustrezne pogoje za odločanje za družino in doseganje visoke ravni kakovosti življenja družin ter da zagotavlja varstvo in zaščito vseh družinskih članov, še posebej otrok. Delno država to počne s prispevanjem k stroškom za preživljanje, s skrbjo in varstvom otrok ter podeljevanjem posebnih pravic zaradi starševstva ... Poleg države pa v okviru svojih zmožnosti pri starševstvu pomagajo tudi lokalne skupnosti - občine, z enkratno denarno pomočjo ob rojstvu otroka, ki se giblje med 200 in 1.000 evrov, ponekod mogoče tudi več, ponekod pa nič, sploh pa najmanj dobijo novorojenci v mestnih občinah, kjer je največ otrok. Pomoč občine ob rojstvu otroka je namreč pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza. Pomoč ob rojstvu otroka lahko dobita starša rojenega otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije, če ima stalno prebivališče v občini, v kateri vlaga vlogo ter če zaprošena občina nudi tovrstno pomoč ob rojstvu otroka. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

FOTO: O. B.

Denarna pomoč ob rojstvu otroka je eden ključnih ukrepov, s katerimi tudi pomurske občine izražajo podporo mladim družinam.

Urška Mauko Tuš FOTO: O. B.

Denarna pomoč ob rojstvu otroka je eden ključnih ukrepov, s katerimi tudi pomurske občine izražajo podporo mladim družinam. Zneski se med občinami močno razlikujejo, od 200 evrov (Črenšovci in Razkrižje), pa vse do 1200 evrov (Moravske Toplice), nekatere pa višino pomoči povečujejo glede na število otrok (Apače, Rogašovci, Tišina ...). Za prejem pomoči morajo starši večinoma izpolnjevati pogoje, kot so stalno prebivališče otroka in vsaj enega od staršev v občini ter pravočasna oddaja vloge, ki pogosto znaša med tremi in šestimi meseci po rojstvu otroka. 'Radodarnosti' v vseh 27 pomurskih občinah, saj nekateri starši niti ne vedo, da jim pomoč pripada, se gibljejo med 200,00 in 1.200,00.

Doslej je med najnižjimi – 200 evrov bila tudi ena večjih občin v regiji – Gornja Radgona, a po novem temu več ni tako. Na pobudo županje Urška Mauko Tuš je občinski svet Občina Gornja Radgona sprejel spremembo pravilnika, s katero se enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka zvišuje na 500 evrov. To je kar 300 evrov več kot doslej, sprememba pa velja od 1. januarja 2026 dalje. »Z ukrepom želimo še dodatno podpreti mlade družine in jim pomagati pri prvih korakih novega življenjskega poglavja,« je poudarila Urška Mauko Tuš, radgonska županja.