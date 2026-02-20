Uvodno televizijsko srečanje predstavnikov parlamentarnih strank je gostila RTV Slovenija, a razpravo sta močno zaznamovali odsotnosti dveh nadvse pomembnih akterjev - Janeza Janše iz SDS in Jerneja Vrtovca iz NSi.

Analitik o mlačnem soočenju

Po oceni Delovega analitika Uroša Esiha je bilo soočenje bolj mlačno. Brez predstavnikov dveh ključnih strank desnega političnega pola je zelo očitno manjkala običajna ostrina in udarnost. Edini vidnejši glas desne strani je bil Anže Logar, ki je po Esihovem mnenju večer kar dobro izkoristil za utrjevanje svojega položaja. Nekaj pozornosti je pritegnil tudi Vladimir Prebilič, predsednik nove politične stranke Prerod. Njegov nastop je bil miren in zadržan, precej tehtnega govora pa je namenil mednarodnim odnosom in varnosti.

Predsednik vlade Robert Golob je seveda poudaril dosežke in reforme aktualne vlade, kar nekaj truda pa je namenil izogibanju besednim dvobojem z Logarjem, s čimer mu po Esihovi interpretaciji ni želel dodatno povečevati politične teže. Golobova komunikacijska strategija je bila precej premišljena, meni analitik. Podobno je veljalo tudi za prvaka Socialnih demokratov Matjaža Hana, ki je tokrat malo opustil svoj ljudski slog izražanja, čeprav je v pogovoru še vedno previdno ohranjal tradicionalne socialdemokratske nazore. Nastop koordinatorja Levice Luke Mesca je bil precej pust, bolj, kot bi pričakovali glede na težko projektov Levice v trenutni vladi. Ostajal je bolj na splošni ravni, čutila pa se je napetost z nekdanjim sodelavcem Miho Kordišem, ki danes vodi projekt Mi, socialisti.