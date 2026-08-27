Kakšen sprejem za Dončića! Na ameriški ambasadi ga je pričakal odred marincev: »Malo je ljudi, kot je Luka« (FOTO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so po štiridnevnem obisku Slovenije že odpotovali nazaj v ZDA, Luka Dončić pa je, kot kaže, še ostal doma. In po napornih dneh s soigralci očitno nima veliko časa za počitek. Najprej se je vrnil na košarkarsko igrišče svojega otroštva, potem pa obiskal še Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, kjer so mu namenili zelo tople in ponosne besede.

Z ameriškega veleposlaništva so sporočili, da sta ameriška veleposlanica Asel Roberts in odred ameriških marincev v Ljubljani z veseljem sprejela slovenskega košarkarskega zvezdnika. »Veleposlanica Roberts in naš odred ameriških marincev v Ljubljani so bili počaščeni, da so na ameriškem veleposlaništvu lahko pozdravili slovenskega asa Luko Dončića! Malo je ljudi, ki tako močno poosebljajo prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike kot Luka. Z močjo športa še naprej zbližuje naši državi in naše ljudi. Iskrena hvala, Luka, za vse, kar počneš za ameriško-slovensko prijateljstvo, in veliko sreče v uspešni sezoni NBA 2026/27,« so zapisali.

Ameriška veleposlanica Asel K. Roberts z Luko Dončićem. FOTO: U.S. Embassy Ljubljana

Marinci, ki so Dončića pričakali na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani, niso zgolj del protokola. Gre za pripadnike posebne enote Marine Security Guard (MSG), ki skrbi za varnost ameriških diplomatskih predstavništev, njihovega osebja in občutljivih informacij. V Ljubljani je stalno nameščen tudi poseben odred ameriških marincev, ki ga uradno vodi Marine Corps Embassy Security Group.

Dončić torej po pestrem obisku svojih košarkarskih kolegov ne počiva prav dolgo. Lakersi so Slovenijo zapustili v ponedeljek, potem ko so se na njegovo povabilo pri nas mudili štiri dni. V tem času so obiskali Ljubljano in Bled, trenirali v Stožicah, igrali golf in veslali po Blejskem jezeru, tik pred odhodom pa obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko.

Dončić je medtem ostal v Sloveniji. 24ur.com ga je že v sredo ujel med snemanjem promocijskega gradiva na njegovem košarkarskem igrišču v Savskem naselju, kjer je kot otrok preživljal številne ure. Prav tja je v nedeljo pripeljal tudi svoje goste iz ZDA. Na snemanju je bila tudi njegova dolgoletna sodelavka Lara Beth Seager, ki je Lakerse spremljala ves čas njihovega obiska v Sloveniji.