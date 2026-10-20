Kakšna bo penzija? Znesek si lahko zdaj izračunate bolj natančno

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je nadgradil storitev Osebni informativni pokojninski kalkulator. Kot so pojasnili, uporabnikom omogoča informativne izračune tudi ob upoštevanju okoliščin, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so denimo skrb za otroke, služenje obveznega vojaškega roka in vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti. Nekatere od teh okoliščin vplivajo tudi na povečanje odstotka odmere pokojnine.

V simulaciji informativnega izračuna lahko uporabniki storitve na podlagi ročno vnesenih podatkov o okoliščinah, ki jih lahko uveljavljajo, pridobijo informacije o več možnih datumih upokojitve in pričakovanih zneskih pokojnine. ZPIZ napoveduje, da bodo v naslednji fazi nadgradnje omogočili informativni izračun tudi tistim uporabnikom, ki so pogoje za upokojitev izpolnili že pred začetkom letošnjega leta in ostajajo v zavarovanju, lahko tudi kot uživalci dela pokojnine, delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine. Opozarja pa, da je zaradi povečanega zanimanja uporabnikov in velikega števila izvedenih izračunov lahko čas izvedbe posameznega informativnega izračuna nekoliko daljši.

Nova različica storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator je na voljo na portalu Moj eZPIZ.