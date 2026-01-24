Kakšna čast: v italijanskem mestu bodo ulico poimenovali po slovenskem umetniku

V italijanskem mestu Accettura bodo na današnji slovesnosti eno od ulic poimenovali po slovenskem slikarju in grafiku Lojzetu Spacalu (1907-2000). Slovesnosti bo sledila predstavitev stenskega koledarja s trinajstimi Spacalovimi lesorezi, ki ga je izdalo tamkajšnje kulturno društvo Spazio TAM. Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja. Znana je njegova upodobitev narave in človeške figure, ki jo je izražal skozi magični realizem. Prejel je več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado leta 1974.

Odločitev Občine Accettura, da na odmeven način počasti tržaškega slikarja, ni naključna, saj je bil Spacal v Accetturi doma. Tam je bil v 30. letih prejšnjega stoletja, ko ga je fašistični režim, ki ga je osumil protifašističnega delovanja, saj se je kot zaveden Slovenec pridružil odporu zoper fašizem in proti potujčevanju, konfiniral na jug Italije. Med letoma 1931 in 1932 je v deželi Bazilikata preživel skoraj dve leti. Tam se je preživljal kot fotograf, dokumentiral je poroke, birme, tudi pogrebe domačinov. Živel je v Ulici Ospizio, kjer je imel tudi delavnico in razvijal svoje fotografije. Ta ulica bo danes postala Via Luigi Spacal, kot je Spacalovo ime v Italiji.

Tamkajšnja občina namerava odkupiti tudi nekdanjo mizarsko delavnico, v kateri je Spacal delal, in v njej urediti muzej, rada pa bi navezala stike tudi z občinama, v katerih je Spacal preživel večino svojega življenja, s Trstom in Komnom. Del zaslug za poimenovanje ulice ima tudi florentinski novinar Nicola Coccia, avtor lani izdane knjige Vita del confinato Luigi Spacal che davanti alla morte diventò pittore (Življenje konfiniranega Lojzeta Spacala, ki je ob soočenju s smrtjo postal slikar), ki je posebno pozornost namenil ravno umetnikovemu bivanju v Accetturi, ki je zapustilo v njegovem življenju neizbrisno sled. Ravno tam se je namreč, skoraj naključno, začela njegova slikarska pot. Med dejavnostmi, s katero se želijo v Accetturi spomniti Lojzeta Spacala, je tudi stenski koledar večjega formata z njegovimi lesorezi. Gre za reprodukcije del, ki so izšla na naslovnicah italijanske revije Letura del medico.