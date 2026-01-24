  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ACCETTURI

Kakšna čast: v italijanskem mestu bodo ulico poimenovali po slovenskem umetniku

Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja.
Prejel je več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado leta 1974. FOTO: Boris Šuligoj
Prejel je več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado leta 1974. FOTO: Boris Šuligoj
STA, B. K. P.
 24. 1. 2026 | 14:01
2:27
A+A-

V italijanskem mestu Accettura bodo na današnji slovesnosti eno od ulic poimenovali po slovenskem slikarju in grafiku Lojzetu Spacalu (1907-2000). Slovesnosti bo sledila predstavitev stenskega koledarja s trinajstimi Spacalovimi lesorezi, ki ga je izdalo tamkajšnje kulturno društvo Spazio TAM. Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja. Znana je njegova upodobitev narave in človeške figure, ki jo je izražal skozi magični realizem. Prejel je več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado leta 1974.

Odločitev Občine Accettura, da na odmeven način počasti tržaškega slikarja, ni naključna, saj je bil Spacal v Accetturi doma. Tam je bil v 30. letih prejšnjega stoletja, ko ga je fašistični režim, ki ga je osumil protifašističnega delovanja, saj se je kot zaveden Slovenec pridružil odporu zoper fašizem in proti potujčevanju, konfiniral na jug Italije. Med letoma 1931 in 1932 je v deželi Bazilikata preživel skoraj dve leti. Tam se je preživljal kot fotograf, dokumentiral je poroke, birme, tudi pogrebe domačinov. Živel je v Ulici Ospizio, kjer je imel tudi delavnico in razvijal svoje fotografije. Ta ulica bo danes postala Via Luigi Spacal, kot je Spacalovo ime v Italiji.

Tamkajšnja občina namerava odkupiti tudi nekdanjo mizarsko delavnico, v kateri je Spacal delal, in v njej urediti muzej, rada pa bi navezala stike tudi z občinama, v katerih je Spacal preživel večino svojega življenja, s Trstom in Komnom. Del zaslug za poimenovanje ulice ima tudi florentinski novinar Nicola Coccia, avtor lani izdane knjige Vita del confinato Luigi Spacal che davanti alla morte diventò pittore (Življenje konfiniranega Lojzeta Spacala, ki je ob soočenju s smrtjo postal slikar), ki je posebno pozornost namenil ravno umetnikovemu bivanju v Accetturi, ki je zapustilo v njegovem življenju neizbrisno sled. Ravno tam se je namreč, skoraj naključno, začela njegova slikarska pot. Med dejavnostmi, s katero se želijo v Accetturi spomniti Lojzeta Spacala, je tudi stenski koledar večjega formata z njegovimi lesorezi. Gre za reprodukcije del, ki so izšla na naslovnicah italijanske revije Letura del medico.

Več iz teme

Lojze SpacalumetnikslikarItalijaulica
ZADNJE NOVICE
14:47
Novice  |  Slovenija
SNEŽNA IDILA

V tem kraju so se danes razveselili prave zimske idile (FOTO)

Vreme se spreminja, zima se spušča vse nižje.
24. 1. 2026 | 14:47
14:24
Bulvar  |  Tuji trači
ROMATIČNA ZAROKA

Ta starleta podira rekorde: zaročila se je že devetič! (FOTO)

Britanka se je pred manj kot 14 dnevi razšla z bivšim partnerjem, zdaj pa je že zaročena z novim.
24. 1. 2026 | 14:24
14:01
Novice  |  Slovenija
V ACCETTURI

Kakšna čast: v italijanskem mestu bodo ulico poimenovali po slovenskem umetniku

Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja.
24. 1. 2026 | 14:01
13:41
Bulvar  |  Zanimivosti
IZPRIJENI MANEVER V SPLITU

Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Voznik je pobegnil, napadalec pa končal na sodišču.
24. 1. 2026 | 13:41
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI

Resnica o prijateljstvu Matta Damona in Bena Afflecka

Tudi v svetu zvezdnikov se stkejo izjemno tesni prijateljski odnosi.
24. 1. 2026 | 13:25
13:00
Bulvar  |  Suzy
SUZY NA RAZSTAVI

Blišč in glamur Marije Antoanete (Suzy)

V londonskem muzeju V&A je še do 22. marca 2026 na ogled razstava o najbolj razvpiti francoski kraljici 'Stil Marije Antoanete', katere glavni sponzor je Manolo Blahnik.
24. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki