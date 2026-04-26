Kakšna drama po tekmi v Kopru! Na igrišče metali predmete in pirotehnična sredstva, posredovati je morala policija (FOTO)

Po nogometni tekmi med FC Koper in NK Olimpija, ki je bila v soboto odigrana v Kopru, je prišlo do več kršitev javnega reda in miru, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Po prvih podatkih se je tekme udeležilo približno 1.200 gledalcev, med njimi okoli 250 organiziranih navijačev Olimpije in približno 80 domačih navijačev. Po koncu srečanja, ki se je končalo z zmago domače ekipe, so posamezni gostujoči navijači začeli z neprimernim vedenjem. Policija navaja, da so metali predmete na igrišče, uporabljali pirotehnična sredstva ter poškodovali inventar na stadionu.

FOTO: Policijska uprava Koper

Policisti so na kraju izvajali ukrepe za vzpostavitev javnega reda, med drugim so omejili gibanje navijačev in odredili izpraznitev stadiona. Pri tem nekateri posamezniki navodil niso upoštevali.

Zoper tri osebe iz Ljubljane so policisti uporabili prisilna sredstva, jih pridržali in jim izdali plačilne naloge zaradi nedostojnega vedenja do policistov ter oviranja uradnega postopka. Izrečena jim je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah, o potrditvi katere bo odločalo sodišče. V primeru potrditve ukrep pomeni prepoved udeležbe na športnih dogodkih za obdobje petih let. Policija je za obvladovanje razmer uporabila skupno 19 prisilnih sredstev. Postopki za ugotavljanje identitete drugih kršiteljev še potekajo.