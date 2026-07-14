Kakšna drama pri zunanjem ministrstvu! Neznani moški nekaj po 13. uri preskočil ograjo, policija takoj reagirala

Pred zunanjim ministrstvom je danes potekala policijska intervencija, potem ko je neznani moški preskočil ograjo pri stavbi konzularne službe na Šubičevi ulici 10 v Ljubljani, ki stoji čez cesto od glavne stavbe ministrstva. Varnostna služba ga je pridržala do prihoda policije, ta je nato poklicala reševalce.

Zgodilo se je nekaj po 13. uri

Neznan moški je danes nekaj po 13. uri preskočil varnostno ograjo in nepooblaščeno vstopil na varovano območje zunanjega ministrstva v Ljubljani. Gre za stavbo na Šubičevi ulici 10, ki stoji čez cesto od glavne stavbe ministrstva, so sporočili z MZEZ.

Policija na lastno pobudo poklicala nujno medicinsko pomoč

Osebo je pogodbena varnostna služba, ki varuje objekte ministrstva, ustrezno obravnavala in zadržala do prihoda policistov.

Pojasnilo PU Ljubljana S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je na območje državne ustanove, ki je varovano z varnostno službo, vstopila oseba, pri kateri so bili zaznani sumi zdravstvenih težav in je bila nadalje predana v zdravstveno oskrbo. Dodali so, da po do sedaj znanih podatkih ni ogrožala varnosti oseb ali premoženja.

Ker je moški deloval zmedeno in dezorientirano, je policija na lastno pobudo poklicala nujno medicinsko pomoč.