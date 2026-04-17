Kamen ji je uničil življenje, turistka hoče pol milijona

GROZLJIVA NESREČA

Nesreča Madžarke Kláre Erike Lipcsei v soteski Vintgar. Prepričana, da za varnost takrat ni bilo dobro poskrbljeno.

Obisk slovenske naravne znamenitosti, soteske Vintgar pri Bledu, bi se 25. julija 2021 za Kláro Eriko Lipcsei z Madžarske skoraj končal tragično. »Bil je grozljiv prizor, ko je zadelo gospo pred mano naravnost v glavo. Z dekletom sva mislila, da je mrtva. Niti v najhujšem filmu še nisem videl česa takega,« je po dogodku razlagal takrat 21-letni Celjan David Gojković, ki si je z družino ogledoval sotesko. Madžarski turistki, ki ji je kamen hudo poškodoval glavo, je prvi priskočil na pomoč. Za njeno življenje so se borili zdravniki, več tednov je bila v komi. Ko se je zbudila, se je morala na ...