Kanadski Slovenki Stanka in Kaitlin navdušujeta s šovom, na Krki sta kuhali slivove cmoke (FOTO)

Stanka Koželj živi v Torontu v Kanadi že več kot sedem desetletij. Slovenijo, svojo prvo domovino, je z možem Martinom in družino obiskala že večkrat, letos pa prvič z vnuki Kaitlin, Jeremyjem in Michaelom. »Živeli smo v vasici Krašnja na majhni kmetiji z nekaj glavami živine. Na voz smo naložili najnujnejše in se s konjem odpravili v Kamnik, doma je ostal le brat in skrbel za živino. Pot smo z drugimi družinami nadaljevali v Celovec, saj so nam rekli, da se kmalu vrnemo. Takrat sem bila stara deset let,« nam pripovedovala Stanka. Vojni čas domačiji ni prizanesel, saj so živino pokradli, nemška vojska pa je zminirala hišo z debelimi zidovi, staro več kot dvesto let. »Oče Viktor, dva brata in dve starejši sestri so delali, jaz pa sem bila pri mami Jožefi,« je še pristavila Stanka.

94 LET ima Stanka Koželj iz Toronta.

Ko je bila stara 18 let, je prišla v Kanado, kjer si je družina ustvarila svoj drugi dom. »Sestra Pepca, poročena z Ribničanom, je že imela hišo, kjer so se srečevali številni slovenski rojaki in je bila zmeraj polna. Tam sem srečala tudi moža Tineta Koželja doma iz Mačkovca pri Dvoru. Sestra Vera pa se je zagledala v njegovega soseda Jožeta Anžlina,« je o začetkih v novi deželi še dejala 94-letnica. Vnuki so Stanki kljub njeni častitljivi starosti pripravili izjemno bogat program.

Začeli pa so v Avstriji, in sicer z obiskom Vrbskega jezera in Celovca, kjer je družina preživljala negotove čase takoj ob koncu vojne. Nato so pot nadaljevali k sorodnikom v njeni rodni vasi blizu Trojan, občudovali lepote Bohinja, si ogledali planiške skakalnice ter skupaj z naključno skupino obiskovalcev zapeli slovensko pesem. Stanko so novi znanci prepoznali, saj je par dni pred tem gostovala na slovenski televiziji. Z vnukinjo Kaitlin namreč pripravljata izvirne slovenske jedi, kuhata, se zabavata in kulinarične podvige objavljata na družbenih omrežjih. Koželjevi so si vzeli čas tudi za ogled Ljubljane in Pirana, bili so na Otočcu, v Žužemberku in Dvoru, kjer živijo sorodniki njenega pokojnega moža Tineta in Jožeta Anžlina.

Kuha na splavu

V Novem mestu je slovensko-kanadski kuharski zvezdnici na Rudolfovem splavu in v organizaciji novomeškega KNM Travel čakal poseben izziv: kuhanje slivovih cmokov. Uživali sta, ko ju je splav po reki Krki popeljal skozi srce mesta mimo slikovitega Brega in stolne cerkve sv. Nikolaja. Splav je mirno krmaril Stane Tratar, kapitansko nalogo pa je odlično opravil Boštjan Primc. Kuhanja s plinskem grelcem ni zmotil niti vetrič. Stana in Kaitlin sta pri kuhi uživali, se smejali in na koncu pred sledilci na plovilu in spletu svoj izdelek tudi pokusili.

Na voz smo naložili najnujnejše in se s konjem odpravili v Kamnik, doma je ostal le brat in skrbel za živino.

»Kaitlin mi je že kot štiriletna deklica rada pomagala pri gospodinjskih opravilih, še posebno pri peki flancatov in kifeljčkov,« je navdušeno in v predpasniku ter zavezano rutico poudarila Stanka. V Torontu skupaj kuhata in pečeta tradicionalne slovenske jedi, potico in druge krušne dobrote, na veselje številnih sledilcev, ki ju spremljajo na svetovnem spletu. »Smo zelo navezani drug na drugega in uživamo ob skupnih družinskih srečanjih,« je še pristavila Stanka.

Kratek obisk domovine je Stanko in njene prevzel in navdušil. Bogastvo naše naravne in kulturne dediščine priča tudi o neodkritih biserih v Sloveniji, ki jih bodo v prihodnosti gotovo obiskali. Spomin na rodni kraj, prednike in domačo besedo ostaja dragocena vez, ki je ne morejo pretrgati ne razdalje ne čas.

Tudi na letalu so se zabavali. Foto: Kaitlin Kozell

Srečanje sorodnikov v Torontu z leta 2009 (levo spredaj Stanka z možem Martinom) Foto: Slavko Mirtič

Stanka in njen sin Peter v družbi Marine Veselič Foto: Slavko Mirtič

Tudi kapitan na splavu Boštjan Primc si je zaželel fotografije s slavnima kuharicama. Foto: Slavko Mirtič

Babica Stanka in vnukinja Kaitlin, ki je učiteljica, country pevka in tudi igralka. Foto: Slavko Mirtič