Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević kot zadnji prepričal pristojni odbor DZ

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je s svojo predstavitvijo prepričal pristojni odbor DZ. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, pet jih je bilo proti. Največ časa so namenili razpravi o njegovem zavzemanju za ideološko nevtralno šolo.

Rončević, sicer profesor sociologije z novomeške fakultete za informacijske študije in znanstveni svetnik na javnem raziskovalnem zavodu Rudolfovo, ki ima v svoji poklicni karieri predvsem akademske izkušnje, se je pristojnemu odboru DZ predstavil že v ponedeljek, ker pa je za vsa vprašanja članov odbora zmanjkalo časa, so zaslišanje kandidata nadaljevali danes.

Tudi danes se je več vprašanj nanašalo na kandidatovo zavzemanje za ideološko nevtralno izobraževanje, v zvezi s katerim je že v ponedeljkovi predstavitvi napovedal tudi pregled učnih načrtov. Pojasnil je, da bodo to naredili strokovnjaki. Na vprašanje, ali bodo otroci v šolah denimo izvedeli, da obstajajo tudi družine istospolnih partnerjev, je odgovoril, da to že vejo, saj »od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča«. »Tudi v ideološko nevtralni šoli se je treba seznaniti z dejstvi, pomembno pa je, da se jih ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira,« je pojasnil.

Na več konkretnih vprašanj, denimo ali bi povečal število ur športa in ali se bo pri uvajanju novih predmetov iz predmetnika kaj odvzelo, je odgovoril, da ne prihaja s konkretnimi predlogi, saj bi bil lahko upravičeno izpostavljen kritiki, da ga mnenje stroke ne zanima. Poudaril je, da želi pri oblikovanju rešitev vključevati vse relevantne partnerje, tudi stroko in javnost.

Rončević je še zadnji od 15 ministrskih kandidatov, ki je na ponedeljkovih in današnjih zaslišanjih pred pristojnimi odbori DZ dobil zeleno luč. Poslanci bodo o novi ministrski ekipi odločali na četrtkovi izredni seji DZ.