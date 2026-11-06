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POLITIČNA AGITACIJA?

Kandidatka Svobode tik pred volitvami pred dijake gimnazije: Jelinčič ogorčen, z gimnazije odgovarjajo

Njen obisk je sprožil očitke o političnem vplivanju na dijake. Je šlo za običajno izobraževalno uro ali za sporen obisk v občutljivem predvolilnem času?
Zmago Jelinčič in Flurina Ametaj. FOTO: Gibanje Svoboda/zajem Zaslona, Omrežje Instagram /delo Ui
Zmago Jelinčič in Flurina Ametaj. FOTO: Gibanje Svoboda/zajem Zaslona, Omrežje Instagram /delo Ui
M. U.
 6. 11. 2026 | 14:45
 6. 11. 2026 | 15:11
6:18
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Na Gimnaziji Celje – Center so pri pouku sociologije pred dnevi gostili Flurino Ametaj, predsednico Zveze albanskih društev v Sloveniji, ki pa je tudi kandidatka Gibanja Svoboda na prihajajočih lokalnih volitvah. Njen obisk je sprožil očitke o političnem vplivanju na dijake. Je šlo za običajno izobraževalno uro ali za sporen obisk v občutljivem predvolilnem času?

Le še nekaj dni nas loči od lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra, v Celju pa je pozornost pritegnil obisk politične kandidatke na eni od tamkajšnjih srednjih šol. Flurina Ametaj, kandidatka Gibanja Svoboda za celjski mestni svet, je v sredo gostovala na Gimnaziji Celje – Center, kjer je dijakom pri pouku sociologije govorila o predsodkih, stereotipih in vključevanju priseljencev v družbo.

Šola jo je v objavi na Facebooku predstavila kot predsednico Zveze albanskih društev Slovenije in aktivno državljanko, ki pomaga predstavnikom manjšinske skupnosti.

»Spregovorila je o osebni izkušnji in s primeri iz prakse predstavila predsodke ter stereotipe in ozavestila pomen sprejemanja drugačnosti ter integracije,« so zapisali na gimnaziji. Ob tem so se ji zahvalili za obisk in izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju. Toda v objavi niso omenili, da Ametajeva kandidira na listi Gibanja Svoboda za mestni svet prav v Celju.

Očitki o politični agitaciji

Prav ta okoliščina je sprožila kritike. V zapisu Zmaga Jelinčiča Plemenitega (predsednika SNS), vodstvu gimnazije očita, da je pod pretvezo izobraževanja o medkulturnosti dijakom omogočilo srečanje s politično kandidatko v času predvolilne kampanje.

»To ni nevtralna sociološka ura,« je prepričan Jelinčič, ki obisk označuje za primer politične agitacije. Ob tem se sprašuje, zakaj šola ni razkrila političnega ozadja gostje in ali so bili dijaki z njeno kandidaturo seznanjeni.

Njena kandidatura je že pred tem sprožila polemike

Flurina Ametaj je magistrica socialnega dela, medkulturna mediatorka ter predsednica Albanskega kulturnega društva Liria in Zveze albanskih društev v Sloveniji. O njeni kandidaturi smo v Slovenskih novicah že poročali konec oktobra, ko so pozornost pritegnile objave nekaterih kosovskih medijev in spletnih strani v albanskem jeziku.

Ravnatelj Lipnik: Glede na nestrpne izzive imamo kot šola in družba še veliko dela

Kako na očitke, da so jo povabili in predvsem, da naj bi šlo za politično vplivanje na dijake, odgovarjajo na šoli? Pojasnila smo prejeli od ravnatelja Gimnazije Celje – Center Roka Lipnika in ga objavljamo v celoti:

»Dogodek, o katerem je govora, je bil umeščen v naš šolski koledar in šlo je za vnaprej načrtovano srečanje vezano samo na vsebine, s katerimi dijaki spoznavajo delovanje družbe, življenje manjšin, dileme, s katerimi se kot družba srečujemo ... Gre za sociološke vsebine v praksi, z modernimi pristopi, v katerih vabimo različne goste z zelo različnimi pedigreji, političnimi in etičnimi prepričanji. Na šoli smo že gostili politike vseh opredelitev, duhovnike, migrante, gospodarstvenike, znanstvenike, športnike, … To so najboljše priložnosti za osebnostno, intelektualno in državljansko rast dijakov. Pri gostovanjih smo bolj kot na politične okoliščine v državi ali v svetu pozorni na šolski koledar in možnosti za izvedbo teh dogodkov. Žalostno bi bilo, če bi se zaradi strahov ali neznanja tistih, ki niso del šolskega sistema, temu odpovedali in bi šola postala vase zaprta ustanova. 

Tematika, ki jo je gostja predstavila, se povezuje z učnim načrtom sociologije za 2. letnik gimnazije in z obravnavano učno snovjo (poglavje kultura - stiki med kulturami). Slušatelji so bili izključno dijaki 2. letnika, ki nimajo niti še možnosti aktive participacije na bližajočih volitvah.  Obžalujemo, da so nekateri zaradi nepoznavanja vsebine, dogodek doživeli kot poskus politične agitacije, čeprav to ni bil.

Glede na zelo neprimerne in nestrpne izzive javnosti pa ugotavljamo, da imamo kot šola in kot družba še veliko dela, če želimo ustvariti družbeno okolje, v katerem bomo znali na strpen in odločen način uveljavljati vrednote, tudi državljanske, ki jih kot družba očitno samo uradno zagovarjamo, v praksi pa še ne znamo živeti. Če povzamem, političnega delovanja na šoli ni, ga ne podpiramo in se ne izvaja.«

Flurina Ametaj: Nisem govorila o svoji strankarski pripadnosti

Svojo plat zgodbe nam je zaupala tudi kandidatka Svobode Flurina Ametaj. »Na povabilo Gimnazije Celje Center sem se z veseljem odzvala. Tako kot se vedno odzovem na povabila šol in drugih ustanov. O predsodkih, stereotipih, sprejemanju različnosti in integraciji sem spregovorila pri pouku sociologije. Obravnavana tematika se povezuje z učnim načrtom sociologije za 2. letnik gimnazije.  Že več let predavam v različnih ustanovah in sodelujem z različnimi šolami, tudi osnovnimi, pa tudi s centri za socialno delo in zdravstvenimi ustanovami. O tej temi predavam tako kot strokovnjakinja kot tudi na podlagi lastnih izkušenj. Sodelovala sem tudi na številnih strokovnih konferencah, med njimi mednarodnih.

Med obiskom nisem govorila o svojem političnem udejstvovanju, kandidaturi ali strankarski pripadnosti. Novinarje zato prosim, da se glede vsebine in poteka ure obrnejo neposredno na gimnazijo ter preverijo, kaj je bilo dijakom predstavljeno. Tudi javna objava šole opisuje obisk kot pogovor o osebnih izkušnjah, predsodkih, stereotipih, sprejemanju različnosti in integraciji.

Razumem pomen politične nevtralnosti šol. Vendar dejstvo, da sem politično angažirana, samo po sebi še ne pomeni, da s svojim nastopom politično vplivam na dijake. Pri presoji je ključna vsebina predavanja. V tem primeru je bila povezana z učnim načrtom in mojim strokovnim delom. Zdi se, da so za g. Jelinčiča bile najprej sporne moje korenine, zdaj pa naj bi bila sporna še moja strokovnost.«

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