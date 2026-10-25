Kandidatu za župana grozijo s smrtjo: »Zaklali te bomo kot prašiča!« (FOTO)

V Moravčah pred novembrskimi lokalnimi volitvami odmevajo grožnje s smrtjo, ki jih je prejel občinski svetnik in kandidat za župana Roman Cerar. V začetku oktobra sta ga na domačem naslovu pričakali dve pisemski pošiljki z enako vsebino, v katerih mu je neznani pošiljatelj grozil z brutalnim umorom. V sporočilu je posebej omenjen 15. november, ko bodo volivci odločali o prihodnjem vodstvu občine. »Roman Cerar, gotof si,« se začne grozilno pismo, katerega fotografijo smo prejeli tudi v naše uredništvo. Sledijo izjemno nasilne grožnje z zakolom, obešanjem v Parku samostojnosti v Moravčah in iznakaženjem trupla. Sporočilo se konča z napovedjo, da Cerar ne bo dočakal 15. novembra, ter ponovljenimi besedami »gotof si«.

Cerar je obe ovojnici v domačem poštnem nabiralniku našel 5. oktobra, odprl pa ju je naslednji dan okoli 16. ure. Kot je navedel v prijavi policiji, naj bi bili pošiljki 1. oktobra oddani na pošti v Radomljah. Kdo ju je poslal, za zdaj ni znano. Cerar je podal ustno ovadbo oziroma predlog za pregon. To potrjuje tudi policijski zapisnik, ki smo ga pridobili v uredništvu. Iz dokumenta je razvidno, da je bilo naznanjeno kaznivo dejanje grožnje po prvem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika.

Grožnje FOTO: Osebni Arhiv

Cerar ne dvomi o resnosti prejetega sporočila. »Gre za jasne in konkretne grožnje z umorom. Menim, da gre za politično motivirano dejanje, povezano z mojo kandidaturo,« je zapisal v obvestilu za javnost. Ob tem je poudaril, da pričakuje temeljito preiskavo, s katero bi pristojni organi ugotovili, kdo stoji za grožnjami.

Napet boj za županski stolček

Cerar se na prihajajoče lokalne volitve podaja kot neodvisni kandidat. V preteklih mesecih je javno opozarjal na domnevne nepravilnosti pri vodenju občine, zlasti v povezavi z nekdanjim županom Milanom Balažicem. Ta je bil letos zaradi sumov korupcije v priporu, pozneje pa je odstopil z županskega položaja. Napovedal je, da se bo na novembrskih volitvah znova potegoval za županski mandat.

Policijski zapisnik FOTO: Osebni Arhiv

Grožnje Cerarju prihajajo v času zaostrenega političnega dogajanja v občini, vendar morebitna povezava z volilno kampanjo ostaja zgolj sum oškodovanca. Identiteta pošiljatelja in motiv za dejanje še nista ugotovljena. Cerar je ob prijavi zahteval tudi, da ga policija obvesti o zaključku preiskave. Kot je poudaril, želi z javno objavo dogodka opozoriti na resnost prejetih groženj in doseči, da se okoliščine temeljito razjasnijo.