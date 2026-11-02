Nove podrobnosti! Kandidatu za župana v Moravčah grozili, da ga bodo zaklali kot prašiča! Zdaj sledil velik preobrat

V Moravčah je pred prihajajočimi lokalnimi volitvami močno odmevalo grozilno pismo, ki ga je prejel občinski svetnik in kandidat za župana Roman Cerar. Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, sta ga v začetku oktobra na domačem naslovu pričakali dve pisemski pošiljki z enako vsebino. V njih mu je neznani pošiljatelj grozil s smrtjo in mu med drugim sporočil, da ga bodo »zaklali kot prašiča«. Grožnje so se nanašale tudi na prihajajoče lokalne volitve 15. novembra, ki jih Cerar po navedbah iz pisma ne bi smel dočakati.

Obvestilo policijske postaje Domžale FOTO: Roman Cerar

Cerar je pošiljki našel 5. oktobra, naslednji dan pa ju je odprl in vsebino prijavil policiji. Takrat je poudaril, da grožnje jemlje resno, in izrazil prepričanje, da bi lahko bile povezane z njegovo kandidaturo. Kdo stoji za pismoma, tedaj še ni bilo znano. Zdaj pa je v primeru prišlo do pomembnega premika.

Policija podala kazensko ovadbo

Cerar je medijem sporočil, da je od Policijske postaje Domžale prejel uradno obvestilo o zaključku policijske preiskave suma kaznivega dejanja, storjenega na njegovo škodo.

Kot izhaja iz njegovega sporočila, je policija 28. oktobra 2026 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Zunanji oddelek v Domžalah, podala kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja grožnje po prvem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika.

Roman Cerar, kandidat za župana občine Moravče FOTO: Fb/roman Cerar

Cerar meni, da je policija osumljenca identificirala, saj po njegovih navedbah ovadba ni bila podana zoper neznanega storilca. Kdo je osumljen pošiljanja grozilnega pisma, za zdaj ni razkril.

Očitali so mu, da si je grozil sam

V sporočilu za javnost se je Cerar odzval tudi na očitke, ki so se po razkritju groženj pojavili predvsem na družbenih omrežjih in v lokalnem okolju.

Kot pravi, so nekateri širili trditve, da si je grozilno pismo poslal kar sam, da bi si pred županskimi volitvami zagotovil večjo prepoznavnost.

»Takšne navedbe so neresnične in škodljive,« je odločen Cerar.

Ob tem je pozdravil delo policije, ki je po njegovem mnenju primer hitro in učinkovito raziskala. Pričakuje tudi, da bodo mediji, ki so poročali o grožnjah, javnost seznanili z nadaljnjim potekom postopka.

»Sedaj je na tožilstvu, da z enako ažurnostjo zadevo obravnava,« je še sporočil. Policija je tako po Cerarjevih navedbah opravila svoje delo in podala kazensko ovadbo, nadaljnja odločitev pa je v rokah tožilstva.