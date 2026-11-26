V tednu, ko se je državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler zaradi problematike nezakonitih migracij s pismom obrnil na slovenske evropske poslance, iz sosednje Italije prihaja novica o dodatnih varnostnih ukrepih na meji s Slovenijo. V občini Milje (Muggia) bodo namreč na šestih manjših mejnih prehodih v kratkem namestili kamere za samodejno prepoznavanje registrskih tablic.

Čeprav ni znano, ali je odločitev italijanskih oblasti kakor koli povezana s Kanglerjevim opozorilom, napoved dodatnih varnostnih ukrepov prihaja prav v času, ko Slovenija na evropski ravni opozarja na problematiko nezakonitih migracij.

Za projekt so zagotovili 190.000 evrov na podlagi sporazuma med prefekturami, deželo in Nacionalnim združenjem italijanskih občin, poroča italijanski portal TriestePrima. Kamere bodo namestili na mejnih prehodih Chiampore/Colombano, Cerei/via di Crevatini, Cerei/via dei Mulini, Santa Barbara, Rabuiese/bretella via Flavia di Stramare in Belpoggio/Plavia.

Italijanski župan razkril razloge za dodatni nadzor

Poveljnik lokalne policije v Miljah Roberto Dellosto je poudaril pomen povezovanja novega sistema s policijskimi operativnimi centri.»Posebej pomembna je načrtovana povezava z operativnimi centri policijskih enot, ki bo omogočala sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju kriminala ter nezakonitega čezmejnega prometa, s čimer bomo zagotavljali varnost državljanov,« je dejal.

O razlogih za uvedbo dodatnih varnostnih ukrepov je spregovoril tudi župan Milj Paolo Polidori. »Vstop v Milje prek vseh mejnih prehodov predstavlja eno od številnih vstopnih točk ne le iz Slovenije, temveč tudi iz vzhodne Evrope. Od tam neposredno do nas vodi balkanska pot s tokovi migrantov, nezakonitih priseljencev in, kot kažejo podatki, tudi kriminalcev in teroristov. Ti ne prihajajo le peš, temveč vse pogosteje tudi z avtomobili in kombiji, ki jih uporabljajo tihotapci ljudi ob podpori mednarodnih kriminalnih združb,« je dejal župan.

Dodal je, da bodo z namestitvijo kamer za prepoznavanje registrskih tablic tudi na manjših mejnih prehodih lažje prestregli vozila, ki so pogosto najeta ali, še huje, ukradena.

Kangler se je s pismom obrnil na slovenske evropske poslance

Da se je državni sekretar Franc Kangler zaradi problematike nezakonitih migracij s pismom obrnil na slovenske evropske poslance, je na družbenem omrežju X razkril evropski poslanec Matej Tonin. »Letos beležimo že 23.000 nezakonitih prehodov meje. Znatno povečanje, kljub dejstvu, da število migrantov na Balkanski poti upada. Situacija je resna, zato se je DS Franc Kangler s pismom obrnil na slovenske evroposlance,« je zapisal Tonin in dodal, da je s problematiko seznanil tudi evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja.

»Največji problem je, da kar 30 % migrantov, ki jih naša Policija ujame, ni evidentiranih nikjer. To pomeni, da nekatere države članice slabo varujejo zunanje meje ali celo izigravajo enotna evropska pravila,« je opozoril evropski poslanec.

Ob tem je izpostavil tudi pomen nove evropske migracijske zakonodaje: »Nova migrantska zakonodaja prinaša vsa orodja in možnosti za tršo migrantsko politiko, ključno pa bo njeno dosledno izvajanje v vseh državah članicah na balkanski poti.«