Kaos na Bavarskem dvoru: zastoji in slaba volja, razlog pa ... (FOTO)

Središče Ljubljane je od jutra priča prometnim zamaškom na Bavarskem dvoru, kjer so zaradi del na javni infrastrukturi nastali ogromni zastoji. Obtičali so številni avtomobili, saj so policisti začasno preusmerili promet zaradi prestavljanja semaforske omare v okolici potniškega centra.

FOTO: Blaž Samec

Delovišča na tem območju potekajo med 6. in 12. uro, so včeraj sporočili iz Mestne občine Ljubljana (MOL). V času izvajanja del pa promet usmerjajo policisti.

Kot kaže, mnogi vozniki niso bili pravočasno seznanjeni z deli, kar povzroča težave na cestišču iz smeri Bežigrada proti Bavarskemu dvoru že od zgodnjega jutra. Naš fotograf je okoli 8. ure na terenu posnel izjemno gnečo, ki je povzročila dolge zamude, saj je promet skorajda povsem obstal.

Na občini so voznike že pozvali, naj upoštevajo navodila policistov, in prosili za razumevanje.