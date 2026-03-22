Kaos na črpalkah: Petrol zavrača krivdo, vlada razmišlja o ovadbi

V Petrolu so danes vnovič zagotovili, da si prizadevajo za zanesljivo in enakomerno oskrbo bencinskih servisov z naftnimi derivati. Težave na posameznih prodajnih mestih so izključno posledica izrazito povečanega in sunkovitega povpraševanja v preteklih dneh, so pojasnili. Navedbe vlade, da so odgovorni za trenutne razmere, zavračajo.

V Petrolu namige o nepravilnostih ali odgovornosti za trenutne razmere odločno zavračajo

Že v soboto je vlada ugotovila, da naftni trgovec Mol zadovoljivo obvladuje oskrbo na svojih bencinskih servisih, medtem ko se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi. Slednji danes do 11. ure ni odpravil motenj v distribuciji naftnih derivatov, zato je danes na dopisni seji sprejela dodatne ukrepe. Od teh se večina nanaša na Petrol, vlada med drugim razmišlja o kazenski ovadbi odgovornih v družbi.

V Petrolu namige o nepravilnostih ali odgovornosti za trenutne razmere odločno zavračajo. "V družbi deluje krizna koordinacijska skupina, ki neprekinjeno spremlja razmere in sproti prilagaja ukrepe za stabilizacijo oskrbe. Pri tem so naši kupci na prvem mestu, zato vse aktivnosti usmerjamo v zagotavljanje čim bolj zanesljive in enakomerne oskrbe," so zapisali v odzivu.

Dodali so, da bodo nemudoma sklicali sejo nadzornega sveta, na kateri naj bi se nadzorniki seznanili z razmerami in odzvali "na neresnične navedbe, ki izhajajo iz sklepov z današnje seje vlade".

Potrdili so, da jim je vlada danes priskočila na pomoč s sklepom o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske pri prevozu goriva. Vendar štiri dodatne cisterne, od katerih je ena tehnično neustrezna, v razmerah večkratnika običajnega odjema kratkoročno ne morejo bistveno izboljšati razmer, so zapisali.

Da bi zagotovili stabilnost oskrbe, so po mnenju Petrola nujne takojšnje sistemske rešitve, predvsem sprememba metodologije oblikovanja cen naftnih derivatov. Spomnili so, da so se o tem dogovorili že v ponedeljek na sestanku krizne skupine pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, vendar do realizacije ni prišlo.

Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi. Nekaj nižji je ta delež pri razpoložljivosti bencina - 43-odstoten.