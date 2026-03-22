ENERGETSKA KRIZA

Kaos na črpalkah: Petrol zavrača krivdo, vlada razmišlja o ovadbi

Petrol zavrača očitke o odgovornosti za težave pri oskrbi.
STA, S: U.
 22. 3. 2026 | 17:15
 22. 3. 2026 | 17:39
V Petrolu so danes vnovič zagotovili, da si prizadevajo za zanesljivo in enakomerno oskrbo bencinskih servisov z naftnimi derivati. Težave na posameznih prodajnih mestih so izključno posledica izrazito povečanega in sunkovitega povpraševanja v preteklih dneh, so pojasnili. Navedbe vlade, da so odgovorni za trenutne razmere, zavračajo.

Že v soboto je vlada ugotovila, da naftni trgovec Mol zadovoljivo obvladuje oskrbo na svojih bencinskih servisih, medtem ko se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi. Slednji danes do 11. ure ni odpravil motenj v distribuciji naftnih derivatov, zato je danes na dopisni seji sprejela dodatne ukrepe. Od teh se večina nanaša na Petrol, vlada med drugim razmišlja o kazenski ovadbi odgovornih v družbi.

V Petrolu namige o nepravilnostih ali odgovornosti za trenutne razmere odločno zavračajo. "V družbi deluje krizna koordinacijska skupina, ki neprekinjeno spremlja razmere in sproti prilagaja ukrepe za stabilizacijo oskrbe. Pri tem so naši kupci na prvem mestu, zato vse aktivnosti usmerjamo v zagotavljanje čim bolj zanesljive in enakomerne oskrbe," so zapisali v odzivu.

Dodali so, da bodo nemudoma sklicali sejo nadzornega sveta, na kateri naj bi se nadzorniki seznanili z razmerami in odzvali "na neresnične navedbe, ki izhajajo iz sklepov z današnje seje vlade".

Potrdili so, da jim je vlada danes priskočila na pomoč s sklepom o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske pri prevozu goriva. Vendar štiri dodatne cisterne, od katerih je ena tehnično neustrezna, v razmerah večkratnika običajnega odjema kratkoročno ne morejo bistveno izboljšati razmer, so zapisali.

Da bi zagotovili stabilnost oskrbe, so po mnenju Petrola nujne takojšnje sistemske rešitve, predvsem sprememba metodologije oblikovanja cen naftnih derivatov. Spomnili so, da so se o tem dogovorili že v ponedeljek na sestanku krizne skupine pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, vendar do realizacije ni prišlo.

Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi. Nekaj nižji je ta delež pri razpoložljivosti bencina - 43-odstoten.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
18:25
Bulvar  |  Domači trači
TOMAŽ GORKIČ

Nova serija na nacionalki dviguje prah: vizualni presežek ali nevarno opravičevanje nasilja?

Serija Pošast za železno zaveso je med gledalci sprožila od pohval vizualne podobe in atmosfere do ostrih kritik zaradi nevarnosti romantizacije morilca. Medtem ko nekateri izpostavljajo njen velik potencial, drugi opozarjajo na problematičen pristop k psihološki noti ter neprepričljivo igro.
22. 3. 2026 | 18:25
18:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BRUTALEN ZLOČIN PRI SPLITU

Najprej sta Lovra (45) zabodla, nato pa truplo zažgala

Umor naj bi načrtovala, nato pa skušala prikriti sledi kaznivega dejanja.
22. 3. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNI NAVDUŠENEC

Dopustnik Jure Košir v Los Angelesu med zvezdniki

Za velikega športnega navdušenca, kot je nekdanji alpski smučar, je bil ogled tekme v mestu angelov obvezen.
22. 3. 2026 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA KRIZA

Kaos na črpalkah: Petrol zavrača krivdo, vlada razmišlja o ovadbi

Petrol zavrača očitke o odgovornosti za težave pri oskrbi.
22. 3. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
POSPRAVLJANJE

Za manj natrpano omaro

Sezonska menjava garderobe je idealna priložnost, da se znebimo tistih kosov, ki jih nikoli več ne bomo oblekli, jih podarimo, predelamo ali se udeležimo katere od izmenjevalnic.
22. 3. 2026 | 17:00
16:35
Šport  |  Odmevi
IZJEMNA KARIERA

Ilka Štuhec čustveno pomahala v slovo: poglejte, kako so tekle solze in šampanjec (VIDEO)

Ilka Štuhec je po današnjem nastopu končala bogato aktivno športno kariero. Zadnja tekma je bila polna čustev.
22. 3. 2026 | 16:35

