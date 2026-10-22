Kaos na evropskem spletu! Ogrožen tudi slovenski centralni informacijski sistem

Po odkritju dveh kritičnih varnostnih lukenj v programskem jeziku PHP, na katerem temelji velik del svetovnega spleta, je po Evropi zavladal preplah. Ker luknji napadalcem omogočata popoln prevzem nadzora nad strežniki, so številne države preventivno že ugasnile del svojih spletnih storitev, slovenske oblasti pa so izdale odredbo z roki za posodobitev.

Programski jezik PHP je neviden motor neštetih spletnih strani, javnih portalov in digitalnih storitev po vsem svetu. Ko se v njem pojavi napaka, se zatrese celotna spletna infrastruktura. Prav to se dogaja v zadnjih urah, potem ko so varnostni strokovnjaki s pomočjo umetne inteligence odkrili dve izjemno resni varnostni luknji, poimenovani »PHPshell«. Ker napadalci za vdor ne potrebujejo nobenih gesel ali predhodne prijave, je ocena resnosti tveganja dosegla skoraj najvišjo možno raven (9,2 od 10).

Težave in preventivna zapiranja po celotni Evropi

Posledice so že vidne v številnih evropskih državah, kjer so se odločili za hitro izključevanje sistemov iz omrežja, dokler ti ne prejmejo varnostnih popravkov:

Na Nizozemskem so morali začasno omejiti ali onemogočiti storitve digitalne identitete DigiD, spletne strani parlamenta, bolnišnic, pristanišča Rotterdam ter celo nogometne zveze.

V Franciji in Nemčiji so preventivno ugasnili spletna mesta nekaterih prefektur in zvezne uprave.

V Belgiji in na Finskem so se motnje pojavile na spletnih straneh zunanjega ministrstva, šolskih platformah in bolnišnicah.

V Latviji so za zaščito pred napadi s tujega začasno blokirali dostop do nekaterih državnih storitev iz tujine, s težavami pa se je spopadal tudi Evropski patentni urad.

Nedostopen je tudi spletni portal promet.si, na katerem Prometno-informacijski center objavlja podatke o zastojih, nesrečah, zaporah in drugih prometnih posebnostih.

Podjetja in javni sektor v Sloveniji pod strogimi roki

Zaradi neposredne nevarnosti za centralni državni informacijski sistem ter ključna podjetja je Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV) izdal odredbo o nujnih ukrepih. Ta velja za vse državne organe in sisteme ter za podjetja, ki so po zakonu opredeljena kot kritična ali pomembna za delovanje države.

Odredba od sistemskih skrbnikov zahteva izjemno hitro ukrepanje, saj morajo organi in podjetja v enem dnevu popisati vse svoje spletne aplikacije in opremo, ki za delovanje potrebujejo PHP ali vsebujejo njegove vgrajene različice. Za vse sisteme, ki so neposredno dostopni prek interneta, velja 48-urni rok za namestitev najnovejših različic (PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ali najnovejše 8.5.12). Za ostale zaprte sisteme imajo na voljo 7 dni.

FOTO: Toby Melville Reuters

Vsi zavezanci morajo podrobno pregledati dnevnike delovanja in iskati morebitne znake, da so napadalci luknjo že poskušali izrabiti (na primer nepričakovana sesutja spletnih strežnikov ali pojav neznanih datotek).

Preveriti je treba tudi usmerjevalnike in mrežno opremo

Strokovnjaki opozarjajo, da PHP ni le na klasičnih spletnih straneh, temveč teče tudi v ozadju številnih mrežnih naprav. Skrbniki in uporabniki morajo zato preveriti tudi posodobitve za mrežne pomnilnike (NAS), usmerjevalnike in varnostne naprave proizvajalcev, kot so Synology, QNAP, TP-Link, D-Link, Netgear, ZyXEL in drugi.

Edina popolna zaščita je takojšnja namestitev uradnih varnostnih popravkov. Če ti še niso na voljo, strokovnjaki priporočajo, da se ranljivi sistemi do nadaljnjega preprosto odklopijo s spleta.

Za komentar smo se obrnili tudi na nacionalni center SI-CERT. Odgovore še čakamo.