Na primorki kaos: po nesreči ostali veliki zastoji, promet ovira tudi žival (FOTO)

Prometnoinformacijski center je opozarjal na večje težave na primorski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru. Fotografije s kraja nesreče nam je poslal tudi bralec, na njih pa je videti posledice nesreče, v kateri sta bili udeleženi vozili, in razmere na tem delu avtoceste.

FOTO: Bralec

Previdno na cestah, promet ovirajo živali in predmeti

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče še vedno oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj.

FOTO: Bralec Gaj

Žival ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti na razcepu dolga vas proti Murski Soboti.

Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Mariboru.

Voznikom svetujemo, naj pred potjo preverijo aktualno stanje na cestah in upoštevajo prometno signalizacijo.

FOTO: Bralec Gaj