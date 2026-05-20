Kaos v Štepanjskem naselju: To so Jankoviću sporočili na zboru občanov, predloga o preklicu referendumske pobude niso potrdili

Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanjskem naselju, so sklenili udeleženci današnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankovića so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že sedaj.

Kot so večinoma poudarili udeleženci zbora, ki so se prijavili k besedi, je ravnanje občine glede parkiranja v Štepanjskem naselju neprimerno in žaljivo do stanovalcev. Pristojnim z županom Jankovićem na čelu so med drugim očitali, da stanovalcem odrekajo površine za parkirna mesta, ki jim pripadajo, ta zemljišča pa nato prodajajo podjetjem.

Tudi nekaj podpore županu

Na zboru, ki se ga je po podatkih občine udeležilo okoli 250 stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na tem območju, je bilo slišati tudi nekaj izrazov podpore županu. So pa tudi ti govorci poudarili, da je pomanjkanje parkirnih mest v Štepanjskem naselju dejstvo, novi plačljivi parkirni režim pa problematičen.

Janković je poudaril, da občina že zdaj dejavno rešuje parkirno problematiko na tem območju. V šestih mesecih do 22. aprila so izdali nekaj več kot 2300 brezplačnih parkirnih dovolilnic, od tega 1900 za prvi avtomobil, 340 za drugega in 42 za tretjega.

Nasprotovanje novemu odloku o urejanju prometa v občini je označil kot nesmiselno. »Parkirnih mest bo v vsakem primeru premalo. Odločamo o tem, ali želimo novi odlok, ki bo parkirno dovolilnico omogočil za vsako stanovanje. Če obvelja stari odlok, ne bo parkirnih mest nič več kot zdaj,« je poudaril.

Udeleženci zbora so sprejeli več sklepov

Mestno občino Ljubljana so med drugim pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanjskem naselju. Odstrani naj potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo, izrečene in že poravnave globe pa naj prekliče oziroma vrne. Pozvali so jo tudi, naj se neha pravdati v postopkih, povezanih z zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine, in v motenjski tožbi. Prav tako bi morala po mnenju zbranih zgraditi dodatna parkirišča za potrebe objektov ob stanovanjskih stavbah v Štepanjskem naselju.

Njegovega predloga o preklicu referendumske pobude niso potrdili

Niso pa potrdili Jankovićevega predloga sklepa o preklicu referendumske pobude. Več civilnih iniciativ in gibanj namreč želi doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne bi uveljavile. Zbirajo tudi podpise za referendum, do torka popoldne so jih zbrali približno 5500. Potrebujejo jih najmanj 11.500, rok za zbiranje se izteče 28. maja. Številni prebivalci Štepanjskega naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako vprašali, če so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je danes dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje naslednji teden.