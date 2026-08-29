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»V LEPENI JE ČISTA NORIŠNICA!«

Kaotične razmere v Lepeni: promet urejajo turisti in celo poštar (FOTO)

Kaotične razmere zaradi množičnega obiska in kadrovske stiske z redarji. Domačini krivijo lokalne oblasti, ki da samo kaznujejo in ne naredijo nič drugega.
Prometni kolaps je vsakdanji prizor. FOTO: Počitniška Hiša Lepena
Prometni kolaps je vsakdanji prizor. FOTO: Počitniška Hiša Lepena
Tina Horvat
 29. 8. 2026 | 06:54
8:16
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Smaragdna reka, divja narava, nepozabna doživetja. S takšnimi slogani turistične organizacije in objave na družbenih omrežjih vabijo v »zeleni raj« Evrope – dolino Soče. A resnična podoba našega alpskega bisera je drugačna: namesto miru in neokrnjene narave obiskovalca pričakajo prometni kaos, prenatrpana parkirišča, zaparkirane ceste, zastoji, nepregledne množice ljudi, ki se gnetejo v »neokrnjeni« naravi. Letos je dogajanje, na katero so nekateri opozarjali že več let, sodu izbilo dno, ljudem pa dvignilo pokrovke. Najhuje je na začetku doline Lepene pri Velikih koritih Soče. Tam so se ...
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LepenaSočaBovecprometparkiranje
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08:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASILJE MED MLADOLETNIKI

V grozljivem napadu umrl 14-letni deček, 17-letnik naj bi ga z nožem zabodel sredi ulice

Drama se je začela pozno zvečer, ko so mimoidoči poklicali policijo in na ulici našli hudo poškodovanega dečka
29. 8. 2026 | 08:37
08:34
Lifestyle  |  Polet
MOŠKI HORMONI

Ste po 45. letu nenehno utrujeni? Morda je čas, da preverite tudi hormone

Najslabši sta pravzaprav obe skrajnosti: da se moške težave avtomatično pripiše staranju ali pa se testosteron predstavlja kot čudežno sredstvo za pomlajevanje.
Miroslav Cvjetičanin29. 8. 2026 | 08:34
08:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pečene paprike malo drugače: ta nadev jih spremeni v pravo pojedino (VIDEO)

Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.
Odprta kuhinja29. 8. 2026 | 08:16
08:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Šef nam plač in regresa ne izplačuje redno. Je to zakonito in kaj lahko storimo?

Pisal nam je bralec, ki pravi, da delodajalec izigrava njega in sodelavce ter si pravice zaposlenih razlaga po svoje. Svetuje pravnik.
Boštjan J. Turk29. 8. 2026 | 08:15
08:10
Razno
NOVO ŠOLSKO LETO

Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

Na vlakih težav ne pričakujejo. Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov in 580 vlakov.
Borut Tavčar29. 8. 2026 | 08:10
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Novice  |  Svet
TRAGEDIJA POŽARA NA OMIŠKEM OBMOČJU

V požaru pri Omišu umrl nagrajeni gasilec, njegova žena je bila prav tako poškodovana

Za 100 darovanj krvi je prejel priznanje Hrvaškega rdečega križa, mesto Omiš pa mu je podelilo nagrado za življenjsko delo. V požaru je bila poškodovana tudi njegova žena.
29. 8. 2026 | 07:46

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KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
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Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

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Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
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14. 7. 2026 | 14:39
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IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
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Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
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Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
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Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

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28. 8. 2026 | 09:51
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Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
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ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
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IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
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Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
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Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
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Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
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ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

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