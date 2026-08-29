Kaotične razmere v Lepeni: promet urejajo turisti in celo poštar (FOTO)

»V LEPENI JE ČISTA NORIŠNICA!«

Kaotične razmere zaradi množičnega obiska in kadrovske stiske z redarji. Domačini krivijo lokalne oblasti, ki da samo kaznujejo in ne naredijo nič drugega.

Smaragdna reka, divja narava, nepozabna doživetja. S takšnimi slogani turistične organizacije in objave na družbenih omrežjih vabijo v »zeleni raj« Evrope – dolino Soče. A resnična podoba našega alpskega bisera je drugačna: namesto miru in neokrnjene narave obiskovalca pričakajo prometni kaos, prenatrpana parkirišča, zaparkirane ceste, zastoji, nepregledne množice ljudi, ki se gnetejo v »neokrnjeni« naravi. Letos je dogajanje, na katero so nekateri opozarjali že več let, sodu izbilo dno, ljudem pa dvignilo pokrovke. Najhuje je na začetku doline Lepene pri Velikih koritih Soče. Tam so se ...