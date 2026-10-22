Kar 110 razlogov za slavje (FOTO)

Legendarni vinar Stojan Ščurek je imel minulo nedeljo kar 110 razlogov za nepopisno veselje v krogu svojih najbližjih in množice prijateljev. Zbrali so se namreč na uradnem odprtju prenovljenega posestva Ščurek v čudovitih Goriških brdih, s katerim je družina proslavila izjemen dvojni jubilej: Stojanov 70. rojstni dan in častitljivo 40-letnico blagovne znamke. Z novo arhitekturno pridobitvijo, ki že nekaj časa ponosno kraljuje s pogledom onkraj meje, je družina uspešno sklenila pomembno investicijo za že peto generacijo svojih vinarjev.

Novo poslopje pomeni izjemen korak naprej, saj ponuja čudovit prostor za druženje, degustacije, vrhunska kulinarična doživetja in bivanje sredi slikovite vinogradniške pokrajine. Arhitekturna zasnova objekta združuje spoštovanje prostora, tradicije in bogate družinske zgodbe, ki ima izjemno globoke korenine – kot vinska trta. Ljubezen do briške zemlje in trte se v tej družinski vinski kleti namreč prenaša iz roda v rod že vse od 19. stoletja. Danes celotna družina ponosno nadaljuje neprecenljivo dediščino, ki sta jo tlakovala nono Ivan in oče Stojan.

Sodobna zgodba uspeha samostojne blagovne znamke se je začela pred 40 leti, ko so Ščurkovi zapustili zadružno klet in pogumno stopili na takrat še povsem neznano pot. Vizijo mladega vinarja Stojana Ščurka in vrhunsko kakovost njegove žlahtne kapljice je med prvimi prepoznal Petar Damijanić iz znane Gostilne Pri Kuklju v Velikih Laščah. Tako so postali njihov prvi uradni kupec, s čimer se je začel vzpon danes mednarodno priznane vinske kleti.

Ljubezen do briške zemlje in trte se v družinski vinski kleti prenaša iz roda v rod že vse od 19. stoletja.

Leta so tekla in danes za uspešno vodenje posla in nadaljevanje tradicije skupaj skrbijo Stojanovi sinovi Primož, Tomaž, Uroš, Matjaž in Nejc. Da pa je prihodnost kleti resnično svetla, s svojo prisotnostjo dokazuje mali Domen – predstavnik že šeste generacije, ki nonotu Stojanu ob njegovem osebnem prazniku sporoča, da je nasledstvo zagotovljeno.

Slavja na novem posestvu se je udeležila pisana družba od blizu in daleč, saj skoraj ni ljubitelja Brd, ki ne bi poznal Stojanove prijaznosti in okušal vrhunske kakovosti njihovih vin. Nazdravljalo se je, kot se za tako veliki dan spodobi, z izbranimi vini Ščurek, za nepozabne kulinarične užitke pa so z roko v roki poskrbeli domači gostinci ter prijatelji z morja in planin. Leo Caharija