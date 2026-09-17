Kar 168 napadov na policiste, letos so že trije ostali brez orožja

VARNOST POLICISTOV JE OGROŽENA

Komisije preverjajo okoliščine incidentov.

Petkov izredni varnostni dogodek na avtocesti, ko je 21-letni voznik policistu vzel pištolo in ga ustrelil, je drugi letošnji incident, v katerem so policisti ostali brez orožja. Julija sta bila razorožena dva. Notranje ministrstvo je poleti sprožilo postopke za večjo zakonsko zaščitenost policistk in policistov. Prišlo je do napadov, ki bi se lahko končali tragično za policiste, če ti ne bi uspešno odvrnili napada nase. Na videz podobna primera odvzema orožja imata različen karakter in usodo storilca. V julijskem primeru je šlo za nepredvidljivega in nasilnega begunca, ki je prvo od kaznivih ...